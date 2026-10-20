El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la mucha sintonía que tiene con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quienes compartió otra reunión de la Región Centro, en esta ocasión en la ciudad de Paraná junto al foro empresario.
Sintonía de los gobernadores en otro encuentro de Región Centro
Pullaro, Llaryora y Frigerio acordaron una serie de planteos a llevar al gobierno nacional. El santafesino regresó satisfecho del encuentro de Paraná y valoró el buen trabajo que hacen las tres provincias.
"Se está trabajando muy bien en la Región Centro", destacó el mandatario ante El Litoral al regresar de Paraná. "Vuelvo contento", añadió. Acotó que con sus pares acordaron plantear "siempre con mucho respeto, algunos temas ante el gobierno nacional".
Los tres gobernadores compartieron las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, realizadas en Paraná, capital de la provincia que hoy detenta la presidencia pro témpore del grupo.
Al hablar en la apertura, Pullaro convocó a fortalecer la unidad política de la Región Centro para defender la producción y el empleo, y planteó que el país debe debatir cómo utilizará las divisas que generen la energía y la minería. "El debate a futuro es qué es lo que hacemos con las divisas que va a tener nuestro país", afirmó. Sostuvo que el trabajo conjunto de las provincias "es la salida para que Argentina tenga una forma de gestionar que nos permita creer en el fortalecimiento de nuestro sistema productivo".
El mandatario santafesino señaló que "la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir". No dejó de recordar que, históricamente, el país fue sostenido por los aportes del campo y la industria, que "le dieron una base sólida para crecer".
Para Pullaro, "el futuro y el mundo ponen a la Argentina en otro lugar", en un contexto de creciente demanda de alimentos, minerales y energía. "En cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería", afirmó.
En ese marco, el santafesino planteó que la discusión debe centrarse en si esos recursos se utilizarán "para trabajar; para el desarrollo; para mejor infraestructura y mejores rutas; para mejorar nuestra matriz energética; para el gas natural y producir más barato", además de "mejorar nuestros puertos y aeropuertos", o si "simplemente esas divisas van al cierre de la balanza comercial".
El gobernador convocó a aportar al debate sobre el futuro del país y sostuvo que la Región Centro necesita una "unidad política que nos permita defender a nuestra industria, nuestro campo, pero fundamentalmente al desarrollo y a la generación de empleo". El objetivo, afirmó, es que "Argentina se parezca mucho más a la Región Centro".
De sus pares
Llaryora aseguró que la Región Centro es "una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado", y señaló que sus gobiernos comparten "la firme idea de que gobernar es generar trabajo". También destacó que las tres provincias acompañan "el desarrollo total de Argentina, siendo una potencia alimentaria y agroindustrial importante".
El cordobés reconoció el esfuerzo de la región para ayudar al país a salir adelante y sostuvo que es necesario contar con un plan logístico. En ese sentido, afirmó que hay que volver a poner en debate la infraestructura y que, una vez estabilizada la macroeconomía, debe impulsarse "un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria para avanzar, crecer y producir".
Frigerio, a su turno, afirmó que las tres provincias tienen "un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado, responsable de generar riqueza y empleo competitivo". Sostuvo que la integración debe profundizarse mediante la cooperación entre gobiernos y la conversión de las fronteras provinciales en plataformas de desarrollo y acceso a nuevos mercados. También planteó la necesidad de integrarse a los polos de desarrollo energético y minero para "crear empleo de calidad y afirmar una estrategia basada en la capacidad productiva, el trabajo, el esfuerzo y el mérito".
Del acto participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone; además de otras autoridades provinciales y legisladores.
Agenda
La agenda del encuentro en Paraná incluyó un panel sobre infraestructura, logística e integración regional, con representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.
Otro de los ejes fue la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. También se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, en un panel con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.
Reclamo de Llaryora
El gobernador cordobés marcó que las tres provincias, desde la Región Centro vienen trabajando y defendiendo una convicción: "Argentina necesita un verdadero plan de infraestructura y logística que acompañe el potencial productivo de su interior. No contar con una planificación estratégica en esta materia significa perder competitividad, oportunidades de inversión y posibilidades de crecimiento".
Remarcó que "nuestro país necesita recuperar una mirada federal del desarrollo. Las riquezas están en el interior, donde se produce, se industrializa y se genera trabajo. Pero para desplegar todo ese potencial hacen falta rutas, energía eléctrica, gas e infraestructura logística que permitan producir más, reducir costos, atraer inversiones y crear nuevos puestos de empleo".
Tras señalar que "no podemos hablar de una Argentina que crece si no generamos las condiciones para que crezcan sus provincias" marcó que "la infraestructura y la competitividad deben ocupar un lugar central en el debate nacional. Este no puede ser un reclamo exclusivo de los gobernadores o los intendentes. Tiene que ser una discusión que involucre a toda la sociedad, a los sectores productivos, a los trabajadores y a las instituciones. Porque sin infraestructura no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay crecimiento ni progreso. El futuro de la Argentina también se construye desde el interior productivo".