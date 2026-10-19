Hasta el 30 de noviembre

Congreso a toda marcha: temas en agenda antes del fin de las sesiones ordinarias

Presupuesto, Reforma Electoral, Inviolabilidad de la Propiedad Privada con una nueva vuelta a la Ley de Tierras, junto con endeudamiento, discapacidad y salud mental. Pedido especial por ludopatía. Semana de sesión.