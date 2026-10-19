Menos de un mes y medio resta para que concluya el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Antes del 30 de noviembre, que es el plazo que fija la Constitución argentina en su articulo 63, la Cámara de Diputados y el Senado deberán abordar una agenda intensa y compleja. Nada nuevo si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos los cuerpos legislativos llegan a fin de año con leyes de gran espesor en discusión.
Congreso a toda marcha: temas en agenda antes del fin de las sesiones ordinarias
Presupuesto, Reforma Electoral, Inviolabilidad de la Propiedad Privada con una nueva vuelta a la Ley de Tierras, junto con endeudamiento, discapacidad y salud mental. Pedido especial por ludopatía. Semana de sesión.
Pero en este 2026 tiene mayor relevancia por dos razones. Primero, fue un período de alto debate por el tenor de los proyectos enviados por el gobierno nacional (Reforma electoral integral, Defensa de la Soberanía Argentina), por aquellos que debieron ser reducidos para lograr su aprobación (Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada) y por los que no llegaron al recinto (Ley Hojarasca).
La segunda singularidad de este año es que se avecinan las elecciones de 2027 cuando se definirán gobiernos nacionales, provinciales y locales. Y si bien hay más de un año de diferencia entre el momento actual y el día de las generales para la Presidencia (serán el 24 de octubre), la campaña arrancó hace rato. Y si hay PASO, el calendario se adelanta.
Además de que la mayoría de las provincias, entre ellas Santa Fe, ya tiene su propia agenda que “juega” con la nacional.
Pausa por dos
Pasado octubre, la actividad legislativa tendrá un par de semanas de impasse. Primero, entre el 2 y el 6 de noviembre, debido a las elecciones de medio término en Estados Unidos, a las que concurrirán varios legisladores.
Y segundo, por la visita al país del Papa León XIV, quien tiene previsto pisar suelo argentino entre el 8 y el 13 del mes próximo. Así será si el Pontífice mantiene en agenda su viaje por América Latina luego de la cirugía de pulmón a la que fue sometido en los últimos días.
Si se mantienen los planes originales, la agenda parlamentaria se retomará en la semana del 16 al 20 de noviembre.
En Diputados
En la Cámara baja está en pleno debate el proyecto de ley de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 enviado por el Ejecutivo el 15 de septiembre.
Hasta el momento pasaron por la comisión que lo tiene bajo análisis (Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, LLA), Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Julio Cordero, secretario de Trabajo. Para el martes a las 10 están citados el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Se espera llevar el tema al recinto de la cámara baja el 18 de noviembre. Tras la media sanción, el presupuesto pasará a Senado donde muy probablemente se apruebe en diciembre (prórroga de ordinarias o extraordinarias).
Sigamos. La Ley de Inviolabildad de la Propiedad Privada llegó con media sanción del Senado que la aprobó el 9 de agosto con varios capítulos menos a los pedidos por el Ejecutivo. En efecto, se retiraron el referido a la extranjerización de las tierras y el de manejo del fuego.
La Cámara baja debate por estos días la ley de Defensa de la soberanía y cuestión Malvinas, en el plenario de comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y culto el martes a las 16, donde se espera conseguir dictamen o, en todo caso, dictámenes dado que la oposición ya manifestó disidencias con varios puntos.
Al día siguiente, copará la agenda la sesión pedida por el oficialismo para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (a la que se le introducirán cambios, por lo que volverá al Senado), el sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos y modificaciones al código Penal en materia de Vandalismo rural.
También están en la grilla la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ley sobre Endeudamiento Familiar que fueron pedidos e insistidos por la pedidos e insistidos por la oposición y cuyo tratamiento estaba previsto para el jueves de la semana pasada en una sesión que no reunió quórum.
En el Senado
En la Cámara alta la gran incógnita es la suerte que tendrá la Reforma Electoral Integral que pretende el Ejecutivo e incluye, entre otros puntos, la eliminación de las PASO.
No es un debate fácil y de su resultado dependerá la organización del cronograma para 2027. A sabiendas de esta situación, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pidió en septiembre al Congreso que se cumplan los plazos para permitir una adaptación de los partidos y de las autoridades electorales a los cambios, si los hubiera.
El organismo aclaró entonces que el plazo idóneo para introducir cambios en el sistema electoral es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso (que sería a fines de abril), para otorgar “un tiempo razonable y suficiente”, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”.
Por ahora el tema está en suspenso.
Otra materia de debate es la Reforma de Salud Mental, que incluye modificaciones vinculadas a las condiciones para internaciones involuntarias, el abordaje de las adicciones a las drogas y protocolos específicos para menores con consumos problemáticos y que el Senado espera llevar pronto al recinto.
Allí también quedan por analizar acuerdos internacionales de patentes, pliegos judiciales y prevención de ludopatía.
En este punto se sumó en la semana una carta que la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) envió a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al conjunto de los senadores para reclamar que la Cámara retome de manera urgente el tratamiento del proyecto.
El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa (que tiene media sanción de Diputados) se encuentra ante “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, lo que implicaría su archivo definitivo. Frente a ese escenario, la CEPAS pidió a los legisladores que generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.
En principio hay una posible sesión de la Cámara alta el jueves 22. Habrá que ver que temas llegan entonces al recinto.