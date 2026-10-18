El tiempo ya empezó a jugar un papel preponderante en la toma de decisiones de la mesa chica de La Libertad Avanza. Ese núcleo duro está encabezado por los hermanos Milei y los primos Menem junto al principal ladero de la secretaria General de la Presidencia detrás de Diego Santilli, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt. Todos ellos coinciden en que la carrera a la pelea por un segundo mandato del líder libertario está lanzada y esto es lo que los conmina a priorizar ese objetivo por sobre todos los demás. El primer ensayo para conocer el estado de situación coyuntural se produjo el jueves en la Cámara baja donde se pudo sostener el decreto desregulador 70/23 gracias al respaldo de los gobernadores dialoguistas: Osvaldo Jaldo de Tucumán; Carlos Sadir de Jujuy; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Gustavo Melella de Tierra del Fuego, y el caudillo santiagueño Gerardo Zamora. Este escenario no garantiza los mismos resultados en el resto de iniciativas que tiene en carpeta el oficialismo nacional, entre ellas, la de máxima importancia en la Casa Rosada, la reforma electoral, con la consecuente derogación -o suspensión- de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Cada sesión tiene una lógica diferente y requiere negociaciones particulares. Nada es lineal”, aseguró uno de los parlamentarios violetas que visita regularmente la sede del gobierno central, quien se mostró optimista con la eventual eliminación de las PASO y la aprobación del Presupuesto 2027, entre otras normativas que impulsa el mileísmo.
El Gobierno nacional apuesta a acelerar la reconversión y a potenciar la defensa de su programa económico
Los principales funcionarios libertarios apuran acuerdos con los gobernadores dialoguistas mientras buscan motorizar a sectores que están rezagados, y que generan críticas que la Casa Rosada sale a rebatir
La visión libertaria con respecto a la economía
En su último viaje a Washington, Javier Milei se preocupó en remarcar en la Cámara de Comercio de los EEUU que en la Argentina se está produciendo “un milagro” económico, destacando el plan de ajuste y las miles de desregulaciones de Federico Sturzenegger. Frente a empresarios e inversores, el mandatario local reafirmó que los impuestos representan un robo y que el equilibrio fiscal es el pilar de su modelo. En ese sentido, aseguró que controla la inflación y que bajó de manera significativa la cantidad de pobres, a la vez que mencionó que la reasignación de recursos está generando sectores que ganan y otros que pierden, pero que se prioriza el beneficio general dirigido a los grupos protegidos. Asimismo, destacó una fuerte baja en la deuda consolidada y proyectó la caída del Riesgo País, que esta semana cerró en 648 puntos. Acerca de la desocupación, el presidente argentino minimizó los guarismos al señalar que la cifra es menor al 8 por ciento.
Reformulación en materia de empleo y gremios
Con centro en la secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, bajo la égida de Sandra Pettovello (Capital Humano), la administración nacional fomenta la creación de renovadas estructuras sindicales acordes al nuevo esquema que procuran los cambios en materia laboral. De esta manera se busca dejar de lado a las viejas burocracias tradicionales que van en declive en todo el país. Un caso emblemático es el del Sindicato de Grueros y Maquinistas de Santa Fe (SIGMA), que posee jurisdicción para representar a los trabajadores del sector en los departamentos de San Lorenzo y Rosario, una región estratégica conocida como el Cordón Industrial de esa provincia. Este flamante gremio portuario liderado por Matías Solís, recibió la personería de parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, y el próximo 29 de diciembre convocó a elecciones para elegir a su primera Comisión Directiva. Con la premura que requiere esta reconversión que se promueve desde las más altas esferas, la reciente organización de maquinistas denunció que todos estos años no hubo una verdadera representación. En línea con lo que se viene gestando en Balcarce 50, donde se habla de “un formateo imprescindible en la legítima defensa de los asalariados”, se repudian las “prácticas desleales”, en pos de tener una “legítima delegación que proteja los derechos en estos momentos difíciles”, en búsqueda de “tener un camino de estabilidad y respeto”.
Explicaciones en torno a la suba del Riesgo País y la Inflación
Cuando El Litoral consultó a fuentes del entorno presidencial acerca del incremento en el indicador del JP Morgan y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del pasado mes de septiembre, uno de los enlaces entre Hacienda y el PEN, respondió: “Se trata de factores externos como el peligro de que se vuelvan a subir las tasas de la Reserva Federal norteamericana, que hace que los inversores dirijan sus operaciones hacia activos seguros. Además influye la situación en Oriente Medio, que incrementa el valor del crudo y la consecuente volatilidad en las principales bolsas del mundo”, señaló, añadiendo que, “en cuanto a lo local, no es moco de pavo. Se nota cierta incertidumbre con respecto a una interrupción de este proyecto, que ha demostrado ser exitoso pero que requiere tiempo para alcanzar a todos los sectores mediante la reconversión y el crecimiento. Por eso es imprescindible la continuidad”, concluyó el informante.
Milei visita Neuquén y vuelve a Europa
Apenas retornado de su incursión número 19 en los Estados Unidos, el titular del Ejecutivo nacional tiene prevista una visita de orden local y otra de carácter internacional. Este lunes 19 de octubre, si no hay cambios de agenda a último momento, Javier Milei, acompañado de su hermana Karina y su jefe de Gabinete, Diego Santilli, aterrizará en la provincia de Neuquén para estar presentes en la exposición Oil & Gas Patagonia. Pocas horas después realizará su viaje N° 7 a la península ibérica a menos de dos meses de los comicios generales que decidió adelantar el presidente Pedro Sánchez. El vocero Adrián Ravier confirmó que formará parte de la comitiva que, entre otras actividades, acompañará al mandatario argentino a una conferencia de economía junto al catedrático Jesús Huerta de Soto. También se prevé que haya encuentros con figuras de la derecha española como la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso y el mandamás del partido Vox, Santiago Abascal. Como viene sucediendo, Milei no tendrá reuniones ni entrevistas con funcionarios del gobierno del Partido Socialista Español (PSOE).