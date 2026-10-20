XII Jornadas de Desarrollo Productivo

Región Centro: Pullaro pidió unidad política para defender la industria, el campo y el empleo

Junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos, el mandatario santafesino propuso discutir cómo se invertirán las divisas que generen la energía y la minería para impulsar el desarrollo y mejorar la infraestructura.