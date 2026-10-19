Este martes 20 de octubre, Paraná será sede de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos, un encuentro que reunirá a representantes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para analizar los principales desafíos económicos y productivos de las tres provincias.
Pullaro se reunirá este martes junto a Frigerio y Llaryora en Paraná
Gobernadores y empresarios debatirán en la capital entrerriana sobre infraestructura, logística y tecnología para potenciar la competitividad de las economías provinciales.
La actividad se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y contará con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, además de empresarios, especialistas nacionales e internacionales y referentes de instituciones vinculadas al desarrollo regional.
Será el primer encuentro de estas características que se realice en Entre Ríos desde que Frigerio asumió la presidencia pro tempore de la Región Centro, un espacio de articulación que busca impulsar iniciativas conjuntas para mejorar la competitividad y fortalecer la integración económica de las tres provincias.
Infraestructura y logística, ejes de la agenda regional
Uno de los principales temas de las jornadas será el desarrollo de infraestructura estratégica y su impacto sobre la competitividad de las economías provinciales.
En ese marco, se realizará un panel dedicado a la logística, los corredores bioceánicos y la integración regional, con la participación de representantes de la construcción, el sistema portuario y organismos vinculados a la cooperación y el desarrollo.
El intercambio pondrá el foco en los desafíos de conectividad y transporte que enfrentan los sectores productivos, especialmente en una región donde las actividades agroindustriales, el comercio y los servicios logísticos tienen un peso significativo en la economía.
La discusión sobre los corredores bioceánicos también permitirá abordar la importancia de mejorar las conexiones entre las provincias y los mercados internacionales, un aspecto relevante para facilitar la circulación de mercaderías y potenciar las oportunidades comerciales.
Inteligencia artificial y transformación del empleo
La innovación tecnológica ocupará otro lugar destacado en la programación. Especialistas de Argentina y Brasil analizarán las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para los procesos productivos y los cambios que su incorporación plantea para las empresas.
Además, habrá un espacio dedicado a las transformaciones del mercado laboral, con representantes de Entre Ríos y Santa Fe que abordarán los efectos de las nuevas tecnologías sobre el empleo y las capacidades que demanda el mundo del trabajo.
Estos debates permitirán incorporar a la agenda regional cuestiones vinculadas con la modernización empresarial, la adaptación de los trabajadores y la incorporación de herramientas digitales en distintos sectores económicos.
Una agenda compartida entre provincias y empresas
La apertura institucional estará encabezada por los tres mandatarios provinciales, acompañados por integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y del Foro Empresario de la Región Centro.
La participación del sector privado será uno de los componentes centrales del encuentro, que apunta a generar espacios de diálogo entre gobiernos, empresas e instituciones para identificar prioridades comunes y promover iniciativas de alcance regional.
Con esta nueva edición, la Región Centro buscará avanzar en una agenda de cooperación que combine inversiones en infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo productivo.
Para Entre Ríos, la realización de las jornadas representa además una oportunidad de colocar estos temas en el centro de la agenda institucional durante la presidencia pro tempore de Frigerio, en coordinación con Santa Fe y Córdoba.