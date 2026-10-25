La Provincia avanza en la licitación para concesionar la explotación comercial de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales del Puerto de Santa Fe. El objetivo es incorporar un operador especializado que permita captar cargas, atraer inversiones y establecer conexiones navieras regulares.
Avanza la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe
Buscan incorporar un operador que atraiga inversiones y líneas navieras regulares. El sistema público santafesino movilizó más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre.
La iniciativa forma parte de la reorganización del sistema portuario público santafesino, que junto con la Zona Franca movilizó más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026. El balance incluye aumentos de actividad en Rosario y Villa Constitución, además de inversiones y nuevos servicios.
Las obras y los objetivos en la capital
La terminal de contenedores santafesina acumuló 588 TEUs de trasbordo logístico, una unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. La Provincia y el Ente Autárquico Puertos Santa Fe impulsan la concesión para generar un flujo continuo y vincular a las pymes regionales con mercados de ultramar.
En agrograneles, el puerto capitalino movilizó 12.268 toneladas durante el tercer trimestre y acumuló 122.517 en el año. Además, aplica tarifas dinámicas y mantiene alianzas con cooperativas regionales para cerrar 2026 con 80.000 toneladas de multigranos contratadas.
Ese esquema está acompañado por obras superiores a los 700.000 dólares en la plataforma volcadora, los caños de embarque y la caladora de granos. “Pusimos a los puertos públicos y a la logística en el corazón de la matriz productiva”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Crecimiento en el sur y conexión con Vaca Muerta
Rosario acumuló 2.365.214 toneladas hasta septiembre, un 22,4 % más interanual y su mejor registro en cinco años. Sepor movilizó 1.943.367 toneladas de agrograneles, mientras Terminal Puerto Rosario operó 421.847 toneladas y 83.795 TEUs. Ambas terminales atendieron 66 buques entre julio y septiembre.
En Villa Constitución, la Terminal II alcanzó 245.520 toneladas en nueve meses, con una suba interanual del 28 %. También se adjudicó la Terminal I a la unión transitoria de Southern Silica y Esesa, que comprometió una inversión de 4,5 millones de dólares para reactivarla tras casi siete décadas sin actividad.
El proyecto contempla recuperar más de 33.000 metros cuadrados, con dragado e infraestructura para despachar arena y áridos hacia Vaca Muerta. Por su parte, la Zona Franca sumó 579.910 toneladas de graneles y gestionó un operativo de 80.558 toneladas de palanquillas de acero con Acindar y Gerdau.
Los servicios en Reconquista
En el norte, Puerto Reconquista registró 19 viajes de traslado de ganado de isla durante el trimestre y 42 en el acumulado anual. El ente también puso en valor una pasarela de embarque con una inversión de 2,6 millones de pesos y contabilizó 14 asistencias náuticas a buques, un crecimiento del 250 %.
La capacidad de la guardería náutica llegó a 1.200 embarcaciones, un 50 % más, y se proyecta incorporar otras 300 amarras mediante una nueva concesión de terrenos linderos. Esa ampliación integra el esquema de diversificación de servicios de la terminal del norte santafesino.