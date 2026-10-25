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Avanza la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe

Buscan incorporar un operador que atraiga inversiones y líneas navieras regulares. El sistema público santafesino movilizó más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre.

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La Provincia avanza en la licitación para concesionar la explotación comercial de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales del Puerto de Santa Fe. El objetivo es incorporar un operador especializado que permita captar cargas, atraer inversiones y establecer conexiones navieras regulares.

La iniciativa forma parte de la reorganización del sistema portuario público santafesino, que junto con la Zona Franca movilizó más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026. El balance incluye aumentos de actividad en Rosario y Villa Constitución, además de inversiones y nuevos servicios.

Avanza la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe | Gustavo PucciniLa Provincia impulsa la concesión de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales del Puerto de Santa Fe.

Las obras y los objetivos en la capital

La terminal de contenedores santafesina acumuló 588 TEUs de trasbordo logístico, una unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. La Provincia y el Ente Autárquico Puertos Santa Fe impulsan la concesión para generar un flujo continuo y vincular a las pymes regionales con mercados de ultramar.

En agrograneles, el puerto capitalino movilizó 12.268 toneladas durante el tercer trimestre y acumuló 122.517 en el año. Además, aplica tarifas dinámicas y mantiene alianzas con cooperativas regionales para cerrar 2026 con 80.000 toneladas de multigranos contratadas.

Ese esquema está acompañado por obras superiores a los 700.000 dólares en la plataforma volcadora, los caños de embarque y la caladora de granos. “Pusimos a los puertos públicos y a la logística en el corazón de la matriz productiva”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Avanza la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe | Gustavo PucciniEl sistema portuario público y la Zona Franca movilizaron más de 3,3 millones de toneladas hasta septiembre.

Crecimiento en el sur y conexión con Vaca Muerta

Rosario acumuló 2.365.214 toneladas hasta septiembre, un 22,4 % más interanual y su mejor registro en cinco años. Sepor movilizó 1.943.367 toneladas de agrograneles, mientras Terminal Puerto Rosario operó 421.847 toneladas y 83.795 TEUs. Ambas terminales atendieron 66 buques entre julio y septiembre.

En Villa Constitución, la Terminal II alcanzó 245.520 toneladas en nueve meses, con una suba interanual del 28 %. También se adjudicó la Terminal I a la unión transitoria de Southern Silica y Esesa, que comprometió una inversión de 4,5 millones de dólares para reactivarla tras casi siete décadas sin actividad.

Avanza la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe | Gustavo PucciniPuccini: “Pusimos a los puertos públicos y a la logística en el corazón de la matriz productiva”

El proyecto contempla recuperar más de 33.000 metros cuadrados, con dragado e infraestructura para despachar arena y áridos hacia Vaca Muerta. Por su parte, la Zona Franca sumó 579.910 toneladas de graneles y gestionó un operativo de 80.558 toneladas de palanquillas de acero con Acindar y Gerdau.

Los servicios en Reconquista

En el norte, Puerto Reconquista registró 19 viajes de traslado de ganado de isla durante el trimestre y 42 en el acumulado anual. El ente también puso en valor una pasarela de embarque con una inversión de 2,6 millones de pesos y contabilizó 14 asistencias náuticas a buques, un crecimiento del 250 %.

La capacidad de la guardería náutica llegó a 1.200 embarcaciones, un 50 % más, y se proyecta incorporar otras 300 amarras mediante una nueva concesión de terrenos linderos. Esa ampliación integra el esquema de diversificación de servicios de la terminal del norte santafesino.

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