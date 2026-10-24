Operativo provincial

El Niño y la crecida del Paraná: Santa Fe evacuó más del 70% del ganado en riesgo

La cantidad de animales expuestos a inundaciones descendió de más de 700.000 a menos de 182.000. Para facilitar la evacuación, el Gobierno provincial simplificó gestiones ante el Senasa y coordinó trabajos, traslados y medidas preventivas junto con distintos organismos y productores.