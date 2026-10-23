Negocio energético

Santa Fe lleva su potencial industrial a la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026

Con 20 firmas en el stand provincial y alrededor de 150 empresas en una misión comercial en Neuquén, Santa Fe busca ampliar la participación de su industria en el sector del petróleo y el gas. Empresas metalúrgicas destacaron las oportunidades de negocios y el avance de su inserción en Vaca Muerta.