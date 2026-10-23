La participación de Santa Fe en la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026 tiene a sus industrias en el centro de la escena.
Santa Fe lleva su potencial industrial a la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026
Con 20 firmas en el stand provincial y alrededor de 150 empresas en una misión comercial en Neuquén, Santa Fe busca ampliar la participación de su industria en el sector del petróleo y el gas. Empresas metalúrgicas destacaron las oportunidades de negocios y el avance de su inserción en Vaca Muerta.
Con 20 firmas en el stand provincial y alrededor de 150 en misión comercial encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, los propios industriales santafesinos explicaron el impacto concreto de desembarcar en el sector energético con el respaldo del Gobierno de Santa Fe.
Sobre el despliegue en territorio neuquino, Puccini remarcó la decisión de acompañar a la producción santafesina: “Estamos mostrando todo el potencial de las empresas santafesinas, tanto de las que exhiben sus productos y servicios en el stand de la Provincia como de aquellas que participan por su cuenta. Esto es un adelanto de cómo estamos jugando en este capítulo del Oil & Gas y también de cómo vamos a hacerlo en la minería”.
El apoyo provincial para insertarse en el sector
Con más de 50 años de trayectoria en el rubro metalúrgico en Rosario, Grupo Comat S.R.L. es una de las empresas que aprovechó la misión para sumarse al negocio del petróleo y gas.
“El apoyo que Santa Fe nos dio tuvo mucho que ver para poder incorporarnos a la actividad. Toda la Provincia trabajó para que pudiéramos llegar a esto. Nos acompañaron en varias instancias, no solo en las rondas de negocios, sino también en otras actividades. Realmente fue muy interesante”, señalaron desde la firma.
Respecto a los resultados inmediatos de la feria, puntualizaron: “Estamos contentos, participando de la feria con muy buena recepción por parte de los clientes, en un negocio que está creciendo”.De Santa Fe a Neuquén: radicación directa y trabajo de calidad
Otro de los casos testigo es el de Facorsa, firma santafesina especializada en radiadores e intercambiadores de calor que avanzó en su instalación operativa en territorio neuquino para abastecer directo a las operadoras de Vaca Muerta.
“Para nosotros es una apuesta muy grande. Estamos apostando al trabajo acá, en Vaca Muerta y en Neuquén”, remarcó Ivana Taborda, gerenta de Relaciones Institucionales de la compañía. La radicación les permite prestar servicios de mantenimiento y reparación más cerca de los yacimientos: “Estamos abarcando diferentes rubros, realizando mantenimiento y reparación de radiadores e intercambiadores de calor, y tenemos muchas ganas de seguir creciendo”.
Sinergia institucional y trabajo conjunto
Taborda subrayó además el impacto del acuerdo institucional rubricado entre los gobiernos provinciales.
“Gracias al convenio entre las provincias pudimos acelerar los tiempos, estar presentes acá y empezar a trabajar, que es lo que queremos. Somos una industria que genera trabajo de calidad y que apuesta siempre a la industria argentina. El potencial que tiene Santa Fe es enorme. Creo que la sinergia entre lo público y lo privado es el camino para poder seguir creciendo”.Más de 400 proveedores santafesinos listos para abastecer la energía
Las experiencias de estas firmas forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro a través de la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería, un espacio articulado con cámaras y entidades industriales que nuclea a más de 400 empresas.
El grupo reúne capacidad productiva en metalmecánica pesada, calderería, mecanizados de precisión, ingeniería aplicada y servicios tecnológicos, posicionando a la industria de Santa Fe como un proveedor clave y competitivo para los principales proyectos energéticos del país.