Impuestos nacionales

Régimen simplificado de Ganancias: cuáles son los requisitos y hasta cuándo se puede adherir

El Gobierno reglamentó los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal II. La norma modifica las condiciones de acceso al esquema, redefine el criterio de discrepancia significativa y establece un plazo hasta el 30 de octubre para que determinados contribuyentes rectifiquen su declaración de 2025.