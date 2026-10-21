Se esperan 20 horas de debate

Discapacidad, endeudamiento y Ley de Tierras en la agenda de la mega sesión de Diputados

La reunión, convocada por el oficialismo, está prevista para el mediodía. También se abordará un tema sensible, derivado del caso de fentanilo mortal como es la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.