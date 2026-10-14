El Ministerio de Economía de la Nación comunicó los resultados de la primera licitación de octubre, en la cual enfrentaba vencimientos por $4,86 billones.
El Tesoro adjudicó $6,6 billones en la primera licitación de octubre y logró un rollover del 136%
La Secretaría de Finanzas testeó la demanda de títulos a largo plazo y absorbió dos billones de pesos para sostener la estabilidad cambiaria del mercado local.
De acuerdo con la información que comunicó la Secretaría de Finanzas, el Tesoro adjudicó un total de $6,61 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $9,49 billones.
"Esto significa un rollover de 136,14% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicó la Secretaría que comanda Federico Furiase.
El instrumento más requerido fue la LECAP con vencimiento previo a las elecciones del año próximo, con $2,71 billones.
Para el resto de los instrumentos, que vencían luego del cambio de mandato, las ofertas fueron menores: $1,16 billones para el TAMAR, $1,7 billones para el CER/TAMAR y $1,04 billones para el TAMAR/DL, los cuales conllevaron implícito el riesgo electoral.
“Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable”, comentó Valentín Gómez García, de Adcap Grupo Financiero.
La estrategia del Tesoro se basó en sacar liquidez del mercado. En concreto, absorbieron $2 billones de más para continuar comprando dólares y seguir reforzando las arcas de cara al año electoral.
A su vez, quitan esos pesos para que no presionen sobre el valor del dólar. Este miércoles anotó una leve suba de $0,5 hasta los $1.513 y, en lo que va del mes, lleva un retroceso de seis pesos (-0,4%).
Al igual que en las últimas dos operaciones, no se licitaron títulos en dólares, por lo que sigue frenada la emisión del AO29, al que aún le resta colocar unos US$800 millones.
El Palacio de Hacienda decidió pausar esta emisión debido a la suba de la tasa de interés. Esta decisión derivó en análisis que sugieren que el Gobierno aún no tiene el programa financiero 2027 cerrado.
En total, en octubre afronta vencimientos de deuda por $27 billones, el cual responde en gran parte a la postergación a un mes de letras dólar linked que vencen el 30 de octubre.
Resultados de la licitación
Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de enero de 2027 (S29E7 - reapertura): $2,71 billones 2,04% TEM, 27,47% TIREA.
Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 - reapertura): $1,16 billones con un margen de 9,32% sobre TAMAR.
Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/TAMAR con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 (TXMD9 – reapertura): $1,7 billones a 6,99% TIREA CER.
Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/dólar linked con vencimiento el 31 de enero de 2028 (TMVE8 – reapertura): $1,04 billones a 4,35% TIREA DL.