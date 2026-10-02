Habló contra Kicillof en el Coloquio de IDEA

"A ese país es al que no hay que volver", dijo Santilli en referencia al kirchnerismo

El jefe de Gabinete, Diego Santilli defendió la consolidación macroeconómica de la gestión de Javier Milei, trazó un duro diagnóstico del modelo antecesor y advirtió sobre los riesgos que implicaría retroceder hacia las políticas "oscurantistas".