Experiencia internacional contra la inflación

El “sinuoso” trayecto de la estabilidad para bajar la pobreza en la Argentina

El economista Matías Surt explicó en el Coloquio de IDEA que hay “costos transitorios” de empleo y actividad, en el camino en el que, bajar la inflación a menos de dos dígitos, puede llevar de 6 a 20 años.