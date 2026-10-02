En el Coloquio de IDEA

Caputo defendió el rumbo económico, rechazó devaluar y explicó las causas de la suba del riesgo país

El ministro dijo que el país afronta la subas de tasas y del petróleo más el temor político local. Ratificó que no buscará competitividad vía devaluación y argumentó por qué la reforma previsional debe ser el último paso del plan de gobierno.