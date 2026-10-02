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Argentina pondrá en marcha un programa de ciudadanía por inversión: cuáles son los montos y requisitos

El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Contempla un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o la suscripción de un título público de US$800.000. También establece montos diferenciados para cónyuges e hijos.