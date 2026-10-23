El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones durante la jornada. El spread entre ambas cotizaciones se mantuvo en $20.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 23 de octubre, en Argentina
El MEP subió un 0,35% y se ubicó en $1.555,11 para la venta, mientras que el Banco Nación registró un incremento de $5 en sus cotizaciones de compra y venta.
Por su parte, el dólar del Banco Nación cotizó a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, con una suba de $5 en ambas puntas. El MEP avanzó un 0,35% y llegó a $1.555,11 para la venta.
La cotización del dólar en los bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
- Banco Provincia: compra $1.500 | venta $1.550
- Banco Nación: compra $1.500 | venta $1.550
- Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555
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