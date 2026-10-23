En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 23 de octubre, en Argentina

Consumo dispar: rebote en shoppings con nuevas caídas en supermercados y mayoristas

Las ventas reales retrocedieron 3,7% y 3,6% interanual, respectivamente, frente a una mejora del 3,7% en los centros de compras. Ninguno de los tres canales logró revertir el saldo negativo acumulado en 2026. Los informes también exhiben diferencias en las operaciones y los rubros.