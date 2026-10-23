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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 23 de octubre, en Argentina

El MEP subió un 0,35% y se ubicó en $1.555,11 para la venta, mientras que el Banco Nación registró un incremento de $5 en sus cotizaciones de compra y venta.

El dólar blue se mantuvo estable durante la jornada.El dólar blue se mantuvo estable durante la jornada.
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El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones durante la jornada. El spread entre ambas cotizaciones se mantuvo en $20.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 22 de octubre

Por su parte, el dólar del Banco Nación cotizó a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, con una suba de $5 en ambas puntas. El MEP avanzó un 0,35% y llegó a $1.555,11 para la venta.

10:00 / Vie. 23.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545

- Banco Provincia: compra $1.500 | venta $1.550

- Banco Nación: compra $1.500 | venta $1.550

- Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555

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Consumo dispar: rebote en shoppings con nuevas caídas en supermercados y mayoristas

Las ventas reales retrocedieron 3,7% y 3,6% interanual, respectivamente, frente a una mejora del 3,7% en los centros de compras. Ninguno de los tres canales logró revertir el saldo negativo acumulado en 2026. Los informes también exhiben diferencias en las operaciones y los rubros.

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09:00 / Vie. 23.10.2026

Así cerró el dólar el jueves

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