El dólar cerró sin cambios en los bancos relevados y en el mercado blue, que mantuvo la venta en $1.570. El Banco Nación también conservó sus cotizaciones en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 22 de octubre, en Argentina
Por su parte, el MEP subió un 0,07% y quedó en $1.547,49 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.545.
Por su parte, el dólar MEP subió un 0,07% y se ubicó en $1.546,85 para la compra y $1.547,49 para la venta. Así, la cotización vendedora del blue quedó $22,51 por encima de la del MEP.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.545 | venta $1.565
- Dólar MEP: compra $1.547,80 | venta $1.553,80
- Dólar CCL: compra $1.635,10 | venta $1.638
- Dólar mayorista: compra $1.519 | venta $1.526
La cotización del dólar en los bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
- Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545
- Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545
- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
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