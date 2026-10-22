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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 22 de octubre, en Argentina

Por su parte, el MEP subió un 0,07% y quedó en $1.547,49 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.545.

El dólar blue cerró a $1.570.El dólar blue cerró a $1.570.
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El dólar cerró sin cambios en los bancos relevados y en el mercado blue, que mantuvo la venta en $1.570. El Banco Nación también conservó sus cotizaciones en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.

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Por su parte, el dólar MEP subió un 0,07% y se ubicó en $1.546,85 para la compra y $1.547,49 para la venta. Así, la cotización vendedora del blue quedó $22,51 por encima de la del MEP.

11:00 / Jue. 22.10.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

- Dólar blue: compra $1.545 | venta $1.565

- Dólar MEP: compra $1.547,80 | venta $1.553,80

- Dólar CCL: compra $1.635,10 | venta $1.638

- Dólar mayorista: compra $1.519 | venta $1.526

10:04 / Jue. 22.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545

- Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545

- Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545

- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

09:35 / Jue. 22.10.2026

La falta de demanda es la principal razón por la que los industriales no invierten

La apertura de las importaciones y la incertidumbre son los otros dos factores que, según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, frenan el crecimiento empresarial.

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09:00 / Jue. 22.10.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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