El dólar cerró este miércoles 21 de octubre sin modificaciones en los bancos relevados y en el mercado blue, que mantuvo la venta en $1.570. Por su parte, el MEP registró una suba del 0,07% y se ubicó en $1.547,49 para la punta vendedora.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 21 de octubre
El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas y en el segmento informal, mientras que la alternativa bursátil registró una leve suba este miércoles.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires mantuvieron sus cotizaciones en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Ambas entidades registraron una variación del 0,00%, con un spread de $50 entre las dos puntas.
ICBC operó sin cambios a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Banco Bica también sostuvo sus valores: $1.489 y $1.550, respectivamente. La diferencia entre ambas puntas en esta última entidad fue de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.546,85 para la compra y $1.547,49 para la venta, con una variación positiva del 0,07%. La diferencia entre ambas puntas fue de $0,64. Su precio vendedor quedó $2,49 por encima del registrado en Nación, Provincia e ICBC.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, sin variaciones en ninguna de las dos puntas. El spread fue de $20 y la cotización vendedora del mercado informal quedó $22,51 por encima de la correspondiente al MEP.