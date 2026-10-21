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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 21 de octubre

El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas y en el segmento informal, mientras que la alternativa bursátil registró una leve suba este miércoles.

Los bancos relevados mantuvieron sus cotizaciones sin cambios este miércoles.Los bancos relevados mantuvieron sus cotizaciones sin cambios este miércoles.
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El dólar cerró este miércoles 21 de octubre sin modificaciones en los bancos relevados y en el mercado blue, que mantuvo la venta en $1.570. Por su parte, el MEP registró una suba del 0,07% y se ubicó en $1.547,49 para la punta vendedora.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires mantuvieron sus cotizaciones en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Ambas entidades registraron una variación del 0,00%, con un spread de $50 entre las dos puntas.

ICBC operó sin cambios a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Banco Bica también sostuvo sus valores: $1.489 y $1.550, respectivamente. La diferencia entre ambas puntas en esta última entidad fue de $61.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP registró una suba del 0,07% y cotizó a $1.547,49 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cotizó a $1.546,85 para la compra y $1.547,49 para la venta, con una variación positiva del 0,07%. La diferencia entre ambas puntas fue de $0,64. Su precio vendedor quedó $2,49 por encima del registrado en Nación, Provincia e ICBC.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue sostuvo la venta en $1.570, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, sin variaciones en ninguna de las dos puntas. El spread fue de $20 y la cotización vendedora del mercado informal quedó $22,51 por encima de la correspondiente al MEP.

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