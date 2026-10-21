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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 21 de octubre, en Argentina

El dólar oficial subió $5 en el Banco Nación y cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP terminó a $1.544,73 y el blue a $1.570 para la venta.