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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 21 de octubre, en Argentina

El dólar oficial subió $5 en el Banco Nación y cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP terminó a $1.544,73 y el blue a $1.570 para la venta.

El dólar blue subió $10 y cerró a $1.570 para la venta.El dólar blue subió $10 y cerró a $1.570 para la venta.
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El dólar oficial cerró el martes 20 de octubre con subas en el Banco Nación, donde cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 20 de octubre

Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1.544,27 para la compra y $1.544,73 para la venta, mientras que el dólar blue subió $10 y terminó la jornada a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

10:00 / Mié. 21.10.2026

La cotización en los bancos

  • - Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
  • - Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545
  • - Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545
  • - Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
09:35 / Mié. 21.10.2026

En julio cerraron 948 empresas en Argentina

En Santa Fe se registraron 63 unidades productivas menos en el mes. Desde diciembre de 2025 se perdieron 881 empresas y 3.173 desde diciembre de 2023, lo que representa el cierre de más de 3 empresas por día.

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09:00 / Mié. 21.10.2026

Así cerró el dólar el martes

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