El dólar oficial cerró el martes 20 de octubre con subas en el Banco Nación, donde cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 21 de octubre, en Argentina
El dólar oficial subió $5 en el Banco Nación y cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP terminó a $1.544,73 y el blue a $1.570 para la venta.
El dólar blue subió $10 y cerró a $1.570 para la venta.
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Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1.544,27 para la compra y $1.544,73 para la venta, mientras que el dólar blue subió $10 y terminó la jornada a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.
10:00 / Mié. 21.10.2026
La cotización en los bancos
- - Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
- - Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545
- - Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545
- - Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
09:35 / Mié. 21.10.2026
En julio cerraron 948 empresas en Argentina
En Santa Fe se registraron 63 unidades productivas menos en el mes. Desde diciembre de 2025 se perdieron 881 empresas y 3.173 desde diciembre de 2023, lo que representa el cierre de más de 3 empresas por día.Continuar leyendo →
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