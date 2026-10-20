El dólar cerró con subas en el Banco Nación, donde avanzó 0,33% y cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con una brecha de $50 entre ambos valores.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 20 de octubre, en Argentina
El Banco Nación elevó su cotización un 0,33%, mientras que el dólar MEP terminó la jornada sin cambios porcentuales, con valores cercanos a los $1.540.
El dólar blue subió $5 y cerró a $1.560 para la venta.
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El dólar MEP terminó sin cambios porcentuales, a $1.539,95 para la compra y $1.539,43 para la venta. En tanto, el dólar blue subió 0,32% y cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
11:05 / Mar. 20.10.2026
El blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560
- Dólar MEP: compra $1.536,70 | venta $1.544,10
- Dólar CCL: compra $1.623,60 | venta $1.625,60
- Dólar mayorista: compra $1.515,50 | venta $1.524,50
10:10 / Mar. 20.10.2026
La cotización en los bancos
- - Banco Santa Fe: compra $1.485 | venta $1.535
- - Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540
- - Banco Nación: compra $1.490 | venta $1.540
- - Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
09:30 / Mar. 20.10.2026
Cuatro rubros explicaron un nuevo récord histórico de las exportaciones argentinas
Las ventas externas superaron por primera vez los US$10.000 millones mensuales y crecieron 23,5% interanual. El saldo comercial fue de US$2.976 millones y completó 34 meses consecutivos en positivo. La mejora respondió tanto a mayores cantidades como a mejores precios.Continuar leyendo →
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