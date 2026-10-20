En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 20 de octubre, en Argentina

Cuatro rubros explicaron un nuevo récord histórico de las exportaciones argentinas

Las ventas externas superaron por primera vez los US$10.000 millones mensuales y crecieron 23,5% interanual. El saldo comercial fue de US$2.976 millones y completó 34 meses consecutivos en positivo. La mejora respondió tanto a mayores cantidades como a mejores precios.