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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 19 de octubre, en Argentina

Este viernes, el Banco Nación aumentó un 0,33% y terminó a $1.535 para la venta, mientras que el dólar MEP no registró variaciones porcentuales y cerró en $1.539,43 para la venta.