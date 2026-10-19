El Banco Nación subió un 0,33% y cerró a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $50 entre ambas cotizaciones.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 19 de octubre, en Argentina
Este viernes, el Banco Nación aumentó un 0,33% y terminó a $1.535 para la venta, mientras que el dólar MEP no registró variaciones porcentuales y cerró en $1.539,43 para la venta.
El dólar MEP terminó sin variación porcentual, con la compra en $1.536,03 y la venta en $1.539,43. Por su parte, el dólar blue aumentó un 0,65% y finalizó a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.
La cotización del dólar en los bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.485 | venta $1.535
- Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540
- Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.55
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