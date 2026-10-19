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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 19 de octubre, en Argentina

Este viernes, el Banco Nación aumentó un 0,33% y terminó a $1.535 para la venta, mientras que el dólar MEP no registró variaciones porcentuales y cerró en $1.539,43 para la venta.

El dólar blue subió $10 y cerró a $1.555 para la venta.El dólar blue subió $10 y cerró a $1.555 para la venta.
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El Banco Nación subió un 0,33% y cerró a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $50 entre ambas cotizaciones.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 16 de octubre

El dólar MEP terminó sin variación porcentual, con la compra en $1.536,03 y la venta en $1.539,43. Por su parte, el dólar blue aumentó un 0,65% y finalizó a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

10:00 / Lun. 19.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.485 | venta $1.535

- Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540

- Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.55

09:30 / Lun. 19.10.2026

Día de la Madre 2026: las ventas volvieron a caer y el gasto promedio sorprendió

El relevamiento de los comercios minoristas pymes mostró una nueva retracción interanual. Las cuotas, los descuentos y las promociones ayudaron a sostener las operaciones, pero no alcanzaron para impulsar el consumo

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08:55 / Lun. 19.10.2026

Así cerró el dólar el viernes

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