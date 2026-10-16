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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 16 de octubre, en Argentina

El dólar MEP subió un 0,19% y terminó en $1.539,43 para la venta, mientras que el Banco Nación cotizó a $1.535 en el mismo segmento.

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.545 para la venta.El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.545 para la venta.
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El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una caída del 0,32%. En tanto, el dólar MEP subió un 0,19% y finalizó en $1.536,32 para la compra y $1.539,43 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 15 de octubre

Por su parte, el Banco Nación terminó la jornada con una cotización de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

09:00 / Vie. 16.10.2026

Así cerró el dólar el jueves

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