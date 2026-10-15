El Banco Nación cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP bajó un 0,07% y finalizó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta, con una diferencia de $0,45 entre ambas puntas.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 15 de octubre, en Argentina
El dólar MEP bajó un 0,07% y terminó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo estable y finalizó en $1.530 y $1.550, respectivamente.
El Banco Nación cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.
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El dólar blue se mantuvo sin cambios durante la jornada y cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. De esta manera, la cotización informal registró un spread de $20.
10:00 / Jue. 15.10.2026
La cotización del dólar en los bancos
Banco Nación $1.485 $1.535
Banco ICBC $1.475 $1.535
Banco BBVA $1.482 $1.546
Banco Macro $1.482 $1.542
09:45 / Jue. 15.10.2026
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