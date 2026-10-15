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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 15 de octubre, en Argentina

El dólar MEP bajó un 0,07% y terminó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo estable y finalizó en $1.530 y $1.550, respectivamente.