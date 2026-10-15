#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 15 de octubre, en Argentina

El dólar MEP bajó un 0,07% y terminó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo estable y finalizó en $1.530 y $1.550, respectivamente.

El Banco Nación cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.El Banco Nación cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Banco Nación cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Por su parte, el dólar MEP bajó un 0,07% y finalizó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta, con una diferencia de $0,45 entre ambas puntas.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 14 de octubre

El dólar blue se mantuvo sin cambios durante la jornada y cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. De esta manera, la cotización informal registró un spread de $20.

10:00 / Jue. 15.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Nación $1.485 $1.535

Banco ICBC $1.475 $1.535

Banco BBVA $1.482 $1.546

Banco Macro $1.482 $1.542

09:45 / Jue. 15.10.2026

Dólar oficial, blue y MEP: qué diferencia hay y cuál se usa en cada operación

En Argentina conviven distintas cotizaciones del dólar según el mercado y la forma de acceder a la moneda extranjera. Conocer cómo funciona cada tipo de cambio permite entender qué precio corresponde mirar en cada caso.

Continuar leyendo →
09:00 / Jue. 15.10.2026

Así cerró el dólar el miércoles

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro