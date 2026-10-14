El dólar cerró con subas en las entidades bancarias relevadas y en el mercado informal. En el Banco Nación, la cotización quedó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 14 de octubre, en Argentina
El Banco Nación cerró con valores de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, mientras que el dólar MEP terminó en $1.537 y el blue alcanzó los $1.550 para la venta.
El dólar MEP subió un 0,07% y cerró en $1.537, con una punta vendedora de $1.537,60. Por su parte, el dólar blue terminó la jornada a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.
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Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Tipo de dólar Compra Venta
Dólar blue $1.530 $1.550
Dólar MEP $1.535,85 $1.539,43
Dólar CCL $1.609,22 $1.615,68
Dólar mayorista $1.503,50 $1.512,50
La cotización del dólar en los bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.485 | venta $1.535
- Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540
- Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
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