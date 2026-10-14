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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 14 de octubre, en Argentina

El Banco Nación cerró con valores de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, mientras que el dólar MEP terminó en $1.537 y el blue alcanzó los $1.550 para la venta.

La cotización del dólar registró subas.La cotización del dólar registró subas.
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El dólar cerró con subas en las entidades bancarias relevadas y en el mercado informal. En el Banco Nación, la cotización quedó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $50.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 13 de octubre

El dólar MEP subió un 0,07% y cerró en $1.537, con una punta vendedora de $1.537,60. Por su parte, el dólar blue terminó la jornada a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

11:16 / Mié. 14.10.2026

La inflación en Santa Fe fue de 1,6% en setiembre

Educación y Atención médica y gastos para la salud fueron los que más aumentaron; en tanto Alimentos y bebidas estuvo por debajo del promedio mensual. Los primeros 9 meses del año las verduras aumentaron 85,7%.

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11:00 / Mié. 14.10.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Tipo de dólar Compra Venta

Dólar blue $1.530 $1.550

Dólar MEP $1.535,85 $1.539,43

Dólar CCL $1.609,22 $1.615,68

Dólar mayorista $1.503,50 $1.512,50

10:15 / Mié. 14.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.485 | venta $1.535

- Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540

- Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

09:35 / Mié. 14.10.2026

Mercado laboral: 9.800 empleos privados registrados menos en Santa Fe

De acuerdo con el SIPA, desde diciembre de 2023 suman 21.700 los puestos de trabajo destruidos en nuestra provincia. Solo en julio se perdieron 1.800 empleos privados registrados en la provincia.

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09:00 / Mié. 14.10.2026

Así cerró el dólar el martes

  • ICBC: compra $1.475 | venta $1.535
  • Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535
  • Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
  • Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
  • Dólar MEP: compra $1.537 | venta $1.537,60
  • Dólar blue: compra $1.530 | venta $1.550
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