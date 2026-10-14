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Más baja que la nacional

La inflación en Santa Fe fue de 1,6% en setiembre

Educación y Atención médica y gastos para la salud fueron los que más aumentaron; en tanto Alimentos y bebidas estuvo por debajo del promedio mensual. Los primeros 9 meses del año las verduras aumentaron 85,7%.

Hasta setiembre, el rubro que más aumentos de precios tuvo fue el de verduras. El LitoralHasta setiembre, el rubro que más aumentos de precios tuvo fue el de verduras. El Litoral
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Según el relevamiento publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,6% en setiembre, tres décimas por debajo de la nacional. En los primeros nueve meses del año acumuló un 26,3% y, en los últimos doce meses, un 33,3%.

Por capítulos, el que más aumento fue Educación (3,8%), seguido por Atención médica y gastos para la salud (2,5%), Otros bienes y servicios (2,2%), Viviendas y servicios básicos (2,1%), Transporte y comunicaciones (1,7%), Alimentos y bebidas (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%) e Indumentaria (1,1%). El único rubro que no aumentó sus precios y se mantuvo estable fue Esparcimiento.

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Por productos, el que más aumentó en setiembre fue el tomate redondo (36,1%), seguido de cebolla (18,2%), tomate en conserva (6,2%), café molido (5,4%), manzana deliciosa (4,6%), el sachet de leche (4%), sifón de soda (3,8%), leche en polvo (3,7%) y las galletitas de agua (3,7%).

En tanto bajaron sus precios respecto de agosto la papa (13,1%), lechuga (4,8%), banana (4,3%) y el pan de mesa (2,4%). En el caso de la carne hubo aumento en algunos cortes como la paleta y el cuadril (1%) y bajas en otros como la nalga (1,3%) y el asado (0,5%).

Los principales aumentos en los primeros nueve meses del año, en tanto, se registraron en Alquiler y servicios básicos (32,9%) -impulsado fundamentalmente por el incremento de los servicios públicos que aumentaron 43,9% en nueve meses- Educación (28,9%), Atención médica y gastos para la salud (25,7%), Alimentos y bebidas (24,8%), Otros bienes y servicios (24,3%), Trannsporte y comunicaciones (22,2%) e Indumentaria (8,7%).

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