Según el relevamiento publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,6% en setiembre, tres décimas por debajo de la nacional. En los primeros nueve meses del año acumuló un 26,3% y, en los últimos doce meses, un 33,3%.
La inflación en Santa Fe fue de 1,6% en setiembre
Educación y Atención médica y gastos para la salud fueron los que más aumentaron; en tanto Alimentos y bebidas estuvo por debajo del promedio mensual. Los primeros 9 meses del año las verduras aumentaron 85,7%.
Por capítulos, el que más aumento fue Educación (3,8%), seguido por Atención médica y gastos para la salud (2,5%), Otros bienes y servicios (2,2%), Viviendas y servicios básicos (2,1%), Transporte y comunicaciones (1,7%), Alimentos y bebidas (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%) e Indumentaria (1,1%). El único rubro que no aumentó sus precios y se mantuvo estable fue Esparcimiento.
Por productos, el que más aumentó en setiembre fue el tomate redondo (36,1%), seguido de cebolla (18,2%), tomate en conserva (6,2%), café molido (5,4%), manzana deliciosa (4,6%), el sachet de leche (4%), sifón de soda (3,8%), leche en polvo (3,7%) y las galletitas de agua (3,7%).
En tanto bajaron sus precios respecto de agosto la papa (13,1%), lechuga (4,8%), banana (4,3%) y el pan de mesa (2,4%). En el caso de la carne hubo aumento en algunos cortes como la paleta y el cuadril (1%) y bajas en otros como la nalga (1,3%) y el asado (0,5%).
Los principales aumentos en los primeros nueve meses del año, en tanto, se registraron en Alquiler y servicios básicos (32,9%) -impulsado fundamentalmente por el incremento de los servicios públicos que aumentaron 43,9% en nueve meses- Educación (28,9%), Atención médica y gastos para la salud (25,7%), Alimentos y bebidas (24,8%), Otros bienes y servicios (24,3%), Trannsporte y comunicaciones (22,2%) e Indumentaria (8,7%).