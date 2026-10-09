Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros 8 meses del año un total de U$S 13.746 millones, un 33,8% más respecto del mismo período del año anterior, producto de un aumento de los volúmenes exportados del 27 % y de los precios del 5,3%.
Hasta agosto, Santa Fe exportó bienes por US$ 13.746 millones
Significan un 33,8% más que en el mismo período del año pasado. India, Brasil y Vietnam fueron los principales destinos.
De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), esto representa que el comercio exterior de la provincia ingresó los primeros 8 meses del año U$S 3.469,1 millones más y vendió al exterior 5,6 millones de toneladas más.
Exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe según país de destino
Datos acumulados | Valor F.O.B. en miles de dólares
Según el informe, las exportaciones de productos primarios alcanzaron los U$S 1.648,3 millones, un 5,4% más que en el mismo período de 2025. Las manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 10.980,3 millones, con un aumento del 42,9%; las manufacturas de origen industrial sumaron U$S 1.002,8 millones, un 6,5% más que en igual período de 2025; y combustibles y energía registraron U$S 114,6 millones, lo que representa una variación interanual positiva del 28,2%.
Dos productos representan el 67,5% del total de las ventas externas de la provincia: Grasas y aceites (U$S 4.757,2 millones) y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (U$S 4.509,9 millones). Después le siguen Cereales (U$S 1.181,5 millones), Carnes (U$S 990,1 millones), Productos químicos y conexos (U$S 453,8 millones), Productos lácteos (U$S 401,9 millones), Semillas y frutos oleaginosos (U$S 391,9 millones), Máquinas y aparatos, material eléctrico (U$S 226,3 millones) y Productos de molinería (U$S 157,5 millones), entre los más importantes.
El producto más exportado desde la provincia de Santa Fe fue, una vez más, Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, mientras que los destinos principales fueron India, Brasil, Vietnam, China, Indonesia, Perú, Turquía, Chile, Ecuador y Países Bajos.