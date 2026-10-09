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Hasta agosto, Santa Fe exportó bienes por US$ 13.746 millones

Significan un 33,8% más que en el mismo período del año pasado. India, Brasil y Vietnam fueron los principales destinos.

El mayor porcentaje de las exportaciones santafesinas se originan en la producción agropecuaria. El LitoralEl mayor porcentaje de las exportaciones santafesinas se originan en la producción agropecuaria. El Litoral
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Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros 8 meses del año un total de U$S 13.746 millones, un 33,8% más respecto del mismo período del año anterior, producto de un aumento de los volúmenes exportados del 27 % y de los precios del 5,3%.

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De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), esto representa que el comercio exterior de la provincia ingresó los primeros 8 meses del año U$S 3.469,1 millones más y vendió al exterior 5,6 millones de toneladas más.

Exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe según país de destino

Datos acumulados | Valor F.O.B. en miles de dólares

Según el informe, las exportaciones de productos primarios alcanzaron los U$S 1.648,3 millones, un 5,4% más que en el mismo período de 2025. Las manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 10.980,3 millones, con un aumento del 42,9%; las manufacturas de origen industrial sumaron U$S 1.002,8 millones, un 6,5% más que en igual período de 2025; y combustibles y energía registraron U$S 114,6 millones, lo que representa una variación interanual positiva del 28,2%.

Composición porcentual de las exportaciones por grandes rubros, según montos exportados.Composición porcentual de las exportaciones por grandes rubros, según montos exportados.

Dos productos representan el 67,5% del total de las ventas externas de la provincia: Grasas y aceites (U$S 4.757,2 millones) y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (U$S 4.509,9 millones). Después le siguen Cereales (U$S 1.181,5 millones), Carnes (U$S 990,1 millones), Productos químicos y conexos (U$S 453,8 millones), Productos lácteos (U$S 401,9 millones), Semillas y frutos oleaginosos (U$S 391,9 millones), Máquinas y aparatos, material eléctrico (U$S 226,3 millones) y Productos de molinería (U$S 157,5 millones), entre los más importantes.

Evolución del valor de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe.Evolución del valor de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe.

El producto más exportado desde la provincia de Santa Fe fue, una vez más, Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, mientras que los destinos principales fueron India, Brasil, Vietnam, China, Indonesia, Perú, Turquía, Chile, Ecuador y Países Bajos.

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