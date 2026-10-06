Las terminales automotrices argentinas fabricaron en setiembre de este año 39.747 vehículos automotores, 0,9% más que agosto y 15,6% menos que en septiembre del año pasado, de acuerdo con el informe publicado por la Asociación de Fabricas de Automotores (Adefa).
La industria automotriz cayó 15,6 % en septiembre
Se produjeron 39.747 vehículos automotores, 0,9% más que agosto. También se vendieron más que en agosto pero está más de 20% por debajo que hace un año.
De acuerdo con estos datos, los primeros nueve meses del año la industria automotriz argentina produjo 314.975 unidades, un 16,9% menos que en el mismo período del año pasado, cuando se vendieron 379.243 unidades entre automóviles y utilitarios. De las 9 meses de 2026, en 8 la producción tuvo caídas internanuales, solo mejoró en marzo y por una diferencia favorable aproximada de 150 unidades.
En el caso de General Motors, la única terminal automotriz instalada en la provincia de Santa Fe, tras un primer semestre complicado con paradas programadas y suspensiones de su personal, desde el 19 de agosto retomó las operaciones normales en su planta de Alvear, donde se fabrica el modelo Trucker, dejando atrás el esquema de suspensiones y paradas programadas que venía aplicando.
“Septiembre mostró señales concretas de recuperación mensual, especialmente en ventas a concesionarios y exportaciones, aunque el acumulado de los primeros nueve meses reflejan aún un escenario desafiante. La industria automotriz continúa atravesando un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen. En este contexto, el crecimiento de las exportaciones se destaca como el dato más alentador registrando el volumen más alto del año, - 71% de la producción se destinó a diversos mercados - y confirma la importancia de profundizar el trabajo que venimos realizando en materia de mejora de la competitividad y la inserción internacional del sector”, destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
“De cara al último trimestre, el desafío es transformar estas señales de recuperación mensual en una tendencia sostenible. Para ello será clave continuar avanzando con la cadena de Valor y los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales en la mejora continua de la competitividad, infraestructura, acceso a mercados y otras condiciones que favorezcan el crecimiento del sector. La industria automotriz tiene la capacidad para recuperar volumen y profundizar plenamente su potencial productivo y exportador”, agregó el directivo, en declaraciones difundidas por Adefa.
Respecto de los resultados que arrojó el comercio exterior, uno de los sectores que mostró una recuperación según el presidente de Adefa, las exportaciones de vehículos automotores alcanzaron las 28.213 unidades en septiembre, un aumento del 14,7% respecto del mes anterior y una mejora de 6,8% en la comparación con septiembre de 2025. En el acumulado de los primeros 9 meses el sector exportó 203.072 vehículos, consolidando una variación positiva de +1,6% en comparación con las 199.811 unidades comercializadas en el mercado externo durante el mismo período del año pasado.
En tanto las ventas mayoristas a la red de concesionarios locales, durante septiembre totalizaron 43.214 vehículos, lo que representa una mejora del 10,6% con relación a las 39.068 unidades de agosto, y se situó 20,4% por debajo de septiembre de 2025. De esta forma, el acumulado de enero a septiembre se registraron 344.589 unidades entregadas a la red, un 24,3% menor al volumen de ventas del mismo periodo del año pasado.
Las proyecciones de patentamientos para 2026 se ubican en torno a las 550 mil unidades, un 10% menos que las vendidas el año pasado que sumaron 615,000 unidades, de las cuales alrededor del 70% son importadas, fundamentalmente de Brasil. Entre enero y septiembre de 2026 se acumularon 435,493 vehículos patentados. Esto representa una contracción del 13% respecto a las 500,497 unidades registradas en el mismo período del año previo