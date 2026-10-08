Stellantis, uno de los gigantes automotrices globales, no descarta cerrar al menos una de las dos plantas que tiene en Argentina como consecuencia del encarecimiento de los costos de producción del país, en dólares los salarios en Argentina se duplican respecto de los de Brasil producto de la sobrevaluación del peso, y por la apertura de las importaciones, que puso en crisis la competitividad de la producción nacional que funcionaba bien con el mercado cerrado, pero que los deja fuera con el mercado abierto a la producción china.
Stellantis analiza cerrar las dos plantas que tiene en Argentina
Es por el encarecimiento de los costos de producción y la apertura de las importaciones.
“Tenemos dos plantas en la Argentina. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas. El costo de la mano de obra en la Argentina es el doble que en Brasil. Todo puede pasar”, afirmó el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, a un diario brasileño.
Stellantis N.V. es uno de los conglomerados automotrices multinacionales más grandes del mundo, formado en enero de 2021 tras la fusión de los grupos PSA Group (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (Fiat, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Chrysler, entre otras).
Con sede en Ámsterdam, tiene como marcas principales a las italianas Fiat, Alfa Romeo, Maserati y Abarth; las americanas Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, las francesas Peugeot, Citroën, DS Automobiles, las alemana/británica Opel, Vauxhall y está asociada con Leapmotor, una marca de vehículos eléctricos chinos.
En nuestro país tiene desde hace años dos terminales automotrices: una en El Palomar, Buenos Aires, donde fabrica los Peugeot 208 y 2008, y la otra en Ferreyra, Córdoba, donde produce los Fiat Cronos y Titano y la Ram Dakota. En el caso de Peugeot el mercado argentino era el mayor mercado de la región para la marca.
Herlander Zola, explicó que el factor China obligó a las empresas a rever la ecuación del negocio: “El avance chino se produjo a una velocidad muy grande y todas las marcas que producían en la Argentina sufrieron en el mercado interno. No fueron solamente los chinos: los autos fabricados en Brasil también comenzaron a ingresar con mucha más competitividad que los producidos en la Argentina”
En este sentido, el ejecutivo de Stellantis dijo que la decisión que se tome con las plantas de Argentina dependerá de lo que ocurra en Brasil, país que representa el 65% del volumen del mercado automotriz de la región, donde se esperan los resultados del balotaje del próximo 25 de octubre y las medidas de política económica que tomará el gobierno que gane.
En los últimos años, Stellantis anunció importantes inversiones en sus dos plantas de Argentina: en septiembre de 2024 por US$385 millones para transformar su complejo de Ferreyra en un centro de producción de pickups para fabricar la Fiat Titano y la Ram Dakota, además de avanzar con la fabricación local del motor turbodiésel Multijet 2.2 que comenzará a producir en enero del año que viene.
Por su parte, en El Palomar, también en 2024, anunció una inversión de US$270 millones para incorporar la producción del Peugeot 2008 que se sumó a los US$320 millones destinados a modernizar las instalaciones y fabricar el 208. En septiembre del año pasado, la planta bonaerense comenzó a producir versiones con tecnología híbrida ligera del 208 y 2008 exclusivamente para exportarlas a Brasil.