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Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos contra la actual producción de China

La Casa Rosada afianza su alineamiento internacional al suscribir un duro reclamo por distorsiones de precios y subsidios que dañan el empleo productivo. El texto busca frenar la “producción excesiva” a nivel global.

Vehículos eléctricos e híbridos en la terminal portuaria de Zárate, en la localidad de Zárate, Argentina. Crédito: Xinhua/Juan Manuel FogliaVehículos eléctricos e híbridos en la terminal portuaria de Zárate, en la localidad de Zárate, Argentina. Crédito: Xinhua/Juan Manuel Foglia
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El Gobierno argentino que encabeza el presidente, Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la "producción excesiva" en sectores manufactureros.

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Reunión del G20 en Milwaukee

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

Donald Trump y Javier Milei. REUTERS/Jonathan ErnstDonald Trump y Javier Milei. REUTERS/Jonathan Ernst

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

(260708) -- BEIJING, 8 julio, 2026 (Xinhua) -- El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, asiste a una reunión que abarca la conferencia nacional de los premios de ciencia y tecnología, las asambleas generales de los miembros de la Academia de Ciencias de China (CAS, por sus siglas en inglés) y de la Academia de Ingeniería de China (CAE, por sus siglas en inglés), así como el XI congreso nacional de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 8 de julio de 2026. Xi pronunció un importante discurso en la reunión celebrada el miércoles en Beijing. (Xinhua/Shen Hong) (jg) (ra) (ce)El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central. Crédito: Xinhua/Shen Hong

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Cooperación técnica con la OCDE

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

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