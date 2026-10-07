Rafael Grossi quedó en el segundo lugar de la quinta votación informal del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas, en una carrera que todavía no muestra un candidato con consenso suficiente entre las principales potencias.
Grossi quedó segundo en el quinto sondeo y la definición por la ONU sigue abierta
El argentino obtuvo seis votos favorables y siete rechazos. Rebeca Grynspan continúa al frente, aunque perdió respaldo respecto de la ronda anterior.
El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica obtuvo seis votos de “alentar”, siete de “desalentar” y dos “sin opinión”. Pese a haber perdido dos apoyos respecto del 29 de septiembre, escaló una posición por la caída más pronunciada de otros postulantes.
|Candidato
|Alentar
|Desalentar
|Sin opinión
|Rebeca Grynspan
|9(-1)
|6(+3)
|0(-2)
|Rafael Grossi
|6(-2)
|7(=)
|2(+2)
|Carolyn Rodrigues-Birkett
|5(-3)
|9(+3)
|1(=)
|Macky Sall
|5(=)
|10(+1)
|0(-1)
|María Fernanda Espinosa
|3(=)
|9(-1)
|3(+1)
|Olara Otunnu
|3(-2)
|12(+4)
|0(-2)
|Ivonne A-Baki
|0(-1)
|14(+3)
|1(-2)
Grynspan sigue primera, pero perdió terreno
La costarricense Rebeca Grynspan se mantuvo al frente con nueve votos favorables y seis negativos. En la ronda anterior había conseguido 10 apoyos, tres rechazos y dos votos sin opinión. Reuters señaló que el retroceso refleja que persiste el bloqueo dentro del Consejo.
Carolyn Rodrigues-Birkett, que compartía el segundo puesto con Grossi el 29 de septiembre, bajó de ocho a cinco votos favorables y recibió nueve rechazos.
Macky Sall también consiguió cinco apoyos, mientras que María Fernanda Espinosa y Olara Otunnu obtuvieron tres cada uno. Ivonne A-Baki no recibió votos favorables.
El argentino mejora su posición relativa
En el entorno de Grossi destacaron que el diplomático logró sostenerse entre los nombres competitivos pese a las variaciones entre las distintas rondas.
El 29 de septiembre había alcanzado ocho votos favorables y siete negativos, luego de recuperarse de una tercera votación en la que había reunido cinco apoyos.
La quinta ronda volvió a mostrar que ningún candidato logró reunir una mayoría amplia y, al mismo tiempo, despejar los posibles vetos de los cinco miembros permanentes.
El peso de los cinco miembros permanentes
Para avanzar hacia la Secretaría General, un candidato necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y no puede recibir el veto de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido.
Hasta ahora, las papeletas no permiten identificar qué países emitieron los votos negativos. Una próxima ronda podría realizarse con boletas diferenciadas por color para distinguir los pronunciamientos de los miembros permanentes.
La siguiente votación podría realizarse el 16 de octubre, aunque el cronograma todavía depende de las negociaciones dentro del Consejo.
Una carrera sin candidato de consenso
Grossi fue postulado por la Argentina y compite para suceder a António Guterres, cuyo segundo mandato terminará el 31 de diciembre.
La elección se desarrolla además con el antecedente reciente de Michelle Bachelet, quien abandonó su candidatura en septiembre después de perder respaldo en las primeras votaciones.
Una vez que el Consejo de Seguridad acuerde un nombre, deberá recomendarlo a la Asamblea General, encargada de formalizar la designación del próximo secretario general.