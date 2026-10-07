Grossi quedó segundo en el quinto sondeo y la definición por la ONU sigue abierta

Quinta votación informal del Consejo de Seguridad

Cómo quedó la carrera para suceder a António Guterres

Resultados filtrados de la ronda del 7 de octubre. Entre paréntesis se muestra la variación frente a la votación del 29 de septiembre.

Alentar Desalentar Sin opinión

Candidato Alentar Desalentar Sin opinión Rebeca Grynspan 9 (-1) 6 (+3) 0 (-2) Rafael Grossi 6 (-2) 7 (=) 2 (+2) Carolyn Rodrigues-Birkett 5 (-3) 9 (+3) 1 (=) Macky Sall 5 (=) 10 (+1) 0 (-1) María Fernanda Espinosa 3 (=) 9 (-1) 3 (+1) Olara Otunnu 3 (-2) 12 (+4) 0 (-2) Ivonne A-Baki 0 (-1) 14 (+3) 1 (-2)

Para ser recomendado por el Consejo de Seguridad, un candidato necesita al menos 9 votos favorables y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes. Las votaciones son secretas y estos resultados fueron conocidos por filtraciones diplomáticas.

Fuente: resultados difundidos por PassBlue y fuentes diplomáticas. Comparación: 7 de octubre vs. 29 de septiembre de 2026.