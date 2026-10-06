La Cámara del Comercio Automotor (CCA) difundió la lista de precios de referencia para vehículos usados correspondiente a octubre de 2026. La guía reúne valores para una amplia variedad de modelos y funciona como referencia para la tasación de unidades tanto en agencias como en operaciones entre particulares.
Mercado de usados: los valores de referencia de los modelos más buscados en octubre
La Cámara del Comercio Automotor publicó su guía de precios para octubre de 2026, con cotizaciones de autos, pick ups, todo terreno y utilitarios de distintas marcas y años. Los valores están expresados en miles de pesos.
El listado contempla los principales segmentos del mercado automotor: autos, pick ups, vehículos todo terreno y utilitarios. Las cotizaciones parten de modelos del año 2012 y llegan hasta unidades 0 km correspondientes a 2025 y 2026.
Los modelos más buscados
Entre los vehículos de mayor presencia en el mercado, la guía permite tomar algunos ejemplos para dimensionar los valores de referencia. Las cifras publicadas por la CCA están expresadas en miles de pesos.
El Fiat Cronos 1.3 Drive GSE, sedán de cuatro puertas modelo 2020, figura con un valor de lista de $14.079.000.
En el segmento de las pick ups, la Toyota Hilux 2.4 TDi 4X2 DX, doble cabina y con caja manual de seis velocidades, modelo 2020, aparece con una cotización de $27.487.000.
Por su parte, la Volkswagen Amarok 2.0 TDi de 140 CV 4X2 Trend, también doble cabina y modelo 2023, tiene un valor de referencia de $28.102.000.
Estos valores forman parte de un catálogo mucho más amplio que permite consultar las cotizaciones de vehículos de diferentes segmentos, versiones y años.
De las marcas generalistas a los modelos de lujo
La guía de la CCA reúne prácticamente todo el abanico del mercado automotor argentino. Incluye marcas de gran volumen como Chevrolet, Ford, Peugeot y Renault, además de otras firmas con presencia en distintos segmentos.
El relevamiento también contempla vehículos de alta gama y lujo, con cotizaciones para marcas como Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche y Ferrari.
De esta manera, la publicación mensual de la Cámara del Comercio Automotor ofrece un parámetro de referencia para seguir la evolución de los precios de los vehículos y comparar valores según marca, modelo, versión y año.