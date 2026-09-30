El Gobierno nacional modificó el régimen de importación de vehículos eléctricos e híbridos y elevó los valores FOB máximos que permiten acceder al arancel de importación extrazona del 0%. La medida busca ampliar la oferta de modelos disponibles en el mercado argentino y adecuar el esquema a la evolución tecnológica y de precios del sector automotor.
El Gobierno nacional amplió el tope para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel
El nuevo régimen eleva hasta USD 35.000 el valor FOB permitido para determinados vehículos eléctricos y establece límites de USD 18.000 para otras tecnologías híbridas. Los mild hybrid mantienen el tope de USD 16.000.
La modificación quedó establecida mediante el Decreto 1128/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que reemplazó los límites establecidos por el régimen vigente desde 2025. La nueva normativa comenzará a regir el 1° de octubre.
Nuevos límites según la tecnología
El cambio más significativo corresponde a determinados vehículos con motor eléctrico para propulsión, cuyo valor FOB máximo para acceder al beneficio fue elevado a USD 35.000 por unidad.
Para otras tecnologías contempladas por el régimen, el límite quedó establecido en USD 18.000, mientras que los vehículos mild hybrid, híbridos ligeros o suaves, mantienen el máximo de USD 16.000.
El régimen contempla vehículos completamente armados, así como unidades semidesarmadas y totalmente desarmadas, de acuerdo con las posiciones arancelarias especificadas en el Anexo I del decreto.
La modificación reemplaza el esquema anterior, que establecía un límite general de USD 16.000 para las posiciones alcanzadas por el beneficio. Según los fundamentos de la nueva norma, la actualización responde a la mayor disponibilidad internacional de vehículos con tecnologías de motorización alternativa y a la evolución de sus prestaciones, eficiencia y sistemas de seguridad.
Crece la presencia de los vehículos electrificados
El cambio se produce en un contexto de fuerte expansión de los vehículos electrificados en el mercado argentino.
Durante 2025, los patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos aumentaron un 90% interanual, al pasar de unas 13.500 unidades en 2024 a 25.600. En los primeros siete meses de 2026, en tanto, se registraron 48.320 patentamientos, con un crecimiento del 322% respecto del mismo período del año anterior.
La participación de estas tecnologías en el mercado pasó del 4,4% en los primeros siete meses de 2025 al 21,1% en igual período de 2026. Del total registrado este año, el 72% correspondió a modelos alcanzados por el régimen de arancel cero.
Más modelos y marcas dentro del régimen
Las convocatorias realizadas durante 2025 y 2026 asignaron un cupo acumulado de 100.000 unidades, de las cuales ya ingresaron al país 68.792 vehículos.
La oferta incorporada mediante este esquema comprende 58 modelos de 29 marcas, con unidades que sumaron nuevas alternativas en materia de eficiencia, seguridad y tecnología al mercado local.
Con la actualización de los valores FOB, el Gobierno busca ampliar el universo de modelos que pueden ingresar bajo el régimen preferencial y sostener una mayor variedad de vehículos electrificados disponibles para los consumidores argentinos.
La norma también apunta a acompañar la evolución de las tecnologías de movilidad alternativa, en un mercado donde los vehículos híbridos y eléctricos vienen ganando participación de manera acelerada.