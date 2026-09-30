Cambian los límites

El Gobierno nacional amplió el tope para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel

El nuevo régimen eleva hasta USD 35.000 el valor FOB permitido para determinados vehículos eléctricos y establece límites de USD 18.000 para otras tecnologías híbridas. Los mild hybrid mantienen el tope de USD 16.000.