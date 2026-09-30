Después de dos décadas de negociaciones, Japón acordó los requisitos sanitarios para habilitar el ingreso de carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación, completando así el acceso de la producción de todo el territorio nacional a ese mercado.
Después de 20 años, Japón habilita el ingreso de carne bovina de todo el territorio argentino
El acuerdo establece los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina y lengua procedentes de la zona argentina libre de fiebre aftosa con vacunación. “Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, expresó el ministro Luis Caputo.
El entendimiento representa un nuevo paso en la relación comercial entre ambos países y amplía las posibilidades de exportación para frigoríficos y productores argentinos. Japón es uno de los principales compradores mundiales de carne bovina y realiza importaciones por más de US$ 3.000 millones anuales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el acuerdo a través de su cuenta en la red social X. “Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina”, señaló, al tiempo que destacó que el entendimiento fue alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024.
Caputo explicó que el acuerdo establece los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina procedente de la zona libre de aftosa con vacunación y remarcó el volumen del mercado japonés. Según indicó, el país asiático importa carne bovina de alta calidad por más de US$ 3.000 millones al año.
“Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, expresó el ministro.
Una negociación que se reactivó en 2024
El proceso tuvo un nuevo impulso a partir de 2024, cuando las autoridades argentinas plantearon la apertura del mercado japonés como una prioridad. Ese año, representantes de ambos países retomaron el intercambio técnico sobre los requisitos sanitarios necesarios para ampliar el acceso.
Las gestiones involucraron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el SENASA y la Cancillería, además de reuniones bilaterales, misiones oficiales a Tokio y encuentros con funcionarios y legisladores japoneses.
En agosto de 2024, Caputo había participado de una reunión con representantes del Gobierno de Japón en la que se abordó específicamente la apertura del mercado para la carne bovina argentina. En ese momento, las negociaciones llevaban varios años sin avances significativos y el Gobierno argentino había planteado la necesidad de acelerar el proceso.
Un avance técnico relevante se produjo en febrero de 2026, cuando el Comité de Sanidad Animal de Japón concluyó que el riesgo de introducción de fiebre aftosa mediante carne bovina deshuesada proveniente del norte argentino sería extremadamente bajo si se aplicaban las medidas sanitarias correspondientes.
Japón ya permitía desde 2018 el ingreso de carne bovina y productos cárnicos provenientes del sur argentino, considerado zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. La nueva habilitación amplía ese acceso al resto del territorio comprendido dentro de la zona libre con vacunación.
Auditoría antes del inicio de las exportaciones
Si bien el acuerdo sanitario quedó establecido, las exportaciones desde las nuevas regiones habilitadas no comenzarán de manera inmediata. Japón tiene previsto realizar próximamente una auditoría del sistema sanitario argentino para inspeccionar los establecimientos interesados y determinar cuáles podrán quedar habilitados para exportar.
La apertura del mercado incorpora de esta manera nuevas alternativas comerciales para la cadena bovina argentina, especialmente en segmentos de carne de calidad destinados a mercados de alto valor.
Para Caputo, el acuerdo implica “más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”, una interpretación que el ministro publicó junto con el anuncio en X.