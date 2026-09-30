Abre nuevas oportunidades

Después de 20 años, Japón habilita el ingreso de carne bovina de todo el territorio argentino

El acuerdo establece los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina y lengua procedentes de la zona argentina libre de fiebre aftosa con vacunación. “Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, expresó el ministro Luis Caputo.