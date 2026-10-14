En los primeros siete meses del año, la provincia de Santa Fe perdió 9.800 empleos privados registrados: pasó de 511.800 en diciembre de 2025 a 502.000 en julio de 2026, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación. A nivel nacional se destruyeron 134.034 puestos de trabajo privados registrados en lo que va del año.
Mercado laboral: 9.800 empleos privados registrados menos en Santa Fe
De acuerdo con el SIPA, desde diciembre de 2023 suman 21.700 los puestos de trabajo destruidos en nuestra provincia. Solo en julio se perdieron 1.800 empleos privados registrados en la provincia.
Con los datos de julio de 2026, la pérdida de empleos privados registrados en la provincia de Santa Fe asciende a 21.700 desde diciembre de 2023 y a 7.800 en los últimos doce meses. La industria, el comercio y la construcción son los tres sectores más afectados por las políticas económicas nacionales. En el mismo mes se contabilizaron 948 empleadores menos, con un acumulado de 32.290 firmas menos desde el inicio de la gestión.
A nivel nacional, la pérdida de empleo se acelera por la caída de la actividad y del poder adquisitivo de los salarios. Para muchos economistas, la economía argentina ya entró en recesión. Solo en julio se destruyeron 9.085 empleos asalariados, uno de los peores registros desde la asunción de Javier Milei.
El desglose es aún más desolador. En julio de 2026, el sector público creó 4.723 empleos, pese a la prédica anti-Estado del Gobierno, y el monotributo sumó 1.432 adherentes, mientras que el sector privado registrado perdió 12.716 puestos en el mes y el trabajo en casas particulares, otros 1.092. Además, el empleo privado registrado acumula 14 meses consecutivos de caídas interanuales.
“En el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio de gobierno de LLA”, concluyó en su cuenta de X Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. La afirmación refleja una aceleración de la pérdida de empleo, concentrada principalmente en la industria, la intermediación financiera, el comercio, el transporte y el almacenamiento.
Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 370.343 empleos asalariados (-3,6%): 265.765 puestos registrados (-4,2%), 82.590 del sector público (-2,5%) y 21.998 de casas particulares (-4,7%). En contraste, la cantidad de adherentes al monotributo aumentó en 177.101 (+8,7%).
Los datos del SIPA se conocieron mientras funcionarios del Gobierno negaban públicamente una pérdida de empleo en la economía. El presidente sostuvo en reiteradas ocasiones que durante su gestión no hubo una caída neta de puestos de trabajo y atribuyó el aumento del desempleo a una mayor cantidad de personas que salieron a buscar empleo. Solo admitió que algunos sectores están rezagados frente a otros en crecimiento y que son esos sectores los que tienen dificultades para generar puestos de trabajo.