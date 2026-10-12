El futuro de la región

"De ganar Bolsonaro, la prioridad de Brasil estará en Washington y, eventualmente, en competir con la Argentina por ese vínculo"

"Una victoria de Flavio Bolsonaro favorecería el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, sería ingenuo esperar una expansión significativa de la cooperación", prevé Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales. Reparar el vinculo bilateral roto y el futuro del Mercosur, entre alguno de los temas por resolver.