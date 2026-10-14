Costo de vida

Las canastas básicas desaceleraron en septiembre, pero todavía corren por encima de la inflación

La Canasta Alimentaria y la Total frenaron su impulso durante el noveno mes del año y quedaron por debajo del IPC mensual. Una familia de cuatro integrantes necesitó $738.690 para no ser indigente y $1.632.505 para superar la línea de pobreza.