La inflación de septiembre en la Argentina fue del 1,9%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación fue del 1,9% en septiembre y acumula 23,6% en lo que va del año
El Índice de Precios al Consumidor subió dos décimas respecto de agosto. Vivienda y Educación encabezaron los aumentos, mientras la núcleo desaceleró a 1,7% y los estacionales saltaron 2,9%.
Fue el noveno dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y significó una suba de dos décimas respecto de agosto, cuando había marcado 1,7%. Con el nuevo dato, los precios acumularon un incremento de 23,6% entre enero y septiembre.
La comparación interanual mostró, en cambio, una nueva desaceleración. El índice quedó en 33,4% frente a septiembre de 2025, una décima menos que el 33,5% registrado en agosto y cuatro décimas por debajo del máximo reciente de 33,8% alcanzado en julio.
El dato vuelve a encontrar al organismo estadístico bajo la conducción de Pedro Lines, luego de la salida de Marco Lavagna a comienzos de año y la decisión oficial de mantener para la medición del IPC la estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05.
Núcleo, estacionales y regulados
La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y aquellos con comportamiento estacional, bajó de 1,8% a 1,7%. El INDEC explicó que dentro de ese universo se registraron aumentos vinculados a las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.
Los estacionales, por el contrario, dieron el salto más pronunciado: aumentaron 2,9%, después de haber retrocedido 0,9% durante agosto. Las principales subas correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres.
Los regulados avanzaron 2,3%, una décima más que el mes anterior, impulsados principalmente por los ajustes en gas, electricidad y gastos de medicina prepaga. De esta manera, acumulan una suba de 31,5% en los primeros nueve meses, bastante por encima del 21,8% de la inflación núcleo y del 20,3% de los estacionales.
La diferencia también aparece al dividir la canasta entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,7%, mientras los servicios avanzaron 2,4%, medio punto por encima del nivel general.
En el acumulado del año la brecha es todavía mayor: los bienes subieron 20,4% desde diciembre y los servicios, 30,2%. Frente a septiembre de 2025, las variaciones fueron de 29,2% y 41,9%, respectivamente.
Los rubros con mayores subas
La división con mayor aumento durante septiembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,1%, seguida muy de cerca por Educación, con 3%.
Detrás se ubicaron Comunicación, con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%. Bienes y servicios varios y Recreación y cultura acompañaron el nivel general con 1,9%.
Por debajo del promedio quedaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,6%; Transporte, 1,5%; Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado, ambas con 1,4%. La menor variación correspondió a Restaurantes y hoteles, con 1,1%.
La foto de los primeros nueve meses exhibe con mayor claridad dónde se concentraron las mayores presiones. Vivienda acumula 35,6%, Educación 34%, Comunicación 26,6% y Salud 25,2%, todas por encima del nivel general.
Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon 24,5%, aunque por su peso en la canasta volvieron a constituirse en el componente de mayor incidencia sobre la inflación mensual en cinco de las seis regiones relevadas por el organismo.
Por región
La región Pampeana registró en septiembre una inflación de 2%, cuatro décimas por encima del 1,6% de agosto y una décima superior al promedio nacional.
El mismo registro mensual tuvo el Gran Buenos Aires. Noroeste y Cuyo se ubicaron en 1,9%; Noreste, en 1,7%; y Patagonia presentó la menor variación, con 1,4%.
En nueve meses, los precios acumularon 23,3% en la región Pampeana, frente al 23,6% del total nacional. La variación interanual regional se ubicó en 33,1%, también tres décimas por debajo de la media del país.
Dentro de la región, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2% y explicó 0,62 puntos porcentuales del IPC mensual, la mayor incidencia de toda la canasta. Vivienda tuvo una suba bastante superior, de 3,8%, pero debido a su menor ponderación aportó 0,35 puntos.
También se destacaron en la región Educación, con 3,8%; Comunicación, 2,6%; Salud, 2,4%; y Recreación y cultura, 2,3%. Prendas de vestir y calzado tuvo uno de los movimientos más contenidos, con apenas 0,7%, mientras Restaurantes y hoteles subió 0,8%.