La producción minera volvió a avanzar en agosto diferenciándose del resto de las actividades económicas, profundizando la brecha entre los sectores exportadores y los ligados al mercado interno.
La producción minera profundiza su desacople del resto de la economía
El IPI minero volvió a expandirse en agosto y acumula un crecimiento de 7,9% en ocho meses, mientras industria y construcción siguen debajo de 2025. El avance, sin embargo, está lejos de ser homogéneo dentro del sector.
El INDEC informó este jueves que el Índice de Producción Industrial Minero “muestra una suba de 8,4% respecto a igual mes de 2025” y que el acumulado enero-agosto presenta un aumento de 7,9%. Además, la serie desestacionalizada creció 1,9% frente a julio y la tendencia-ciclo avanzó otro 0,2%.
La comparación con los otros grandes indicadores productivos conocidos esta semana resulta marcada: en agosto, la industria manufacturera cayó 3,2% interanual y la construcción, 4,4%. Ambas recuperaron algo frente a julio, pero acumularon un cuarto mes consecutivo de deterioro en sus respectivas tendencias.
En minería ocurre todavía lo contrario. Su tendencia continúa creciendo, aunque con una desaceleración progresiva: pasó de +1,1% mensual en enero a +0,2% en agosto.
El petróleo sigue empujando
El principal motor sigue siendo el petróleo, con el fuerte empuje de Vaca Muerta. El informe señala que la extracción de petróleo crudo y gas natural junto con los servicios de apoyo “muestra una suba de 9,2% respecto a igual mes de 2025”.
Dentro del bloque, el petróleo creció 14,4% interanual y 16,4% acumulado, mientras el gas natural cayó 1,7% en agosto y apenas aumenta 0,4% en ocho meses.
La diferencia se explica fundamentalmente por el avance no convencional. En agosto se extrajeron 3,28 millones de metros cúbicos de petróleo no convencional, frente a 1,33 millón de convencional. Es decir, alrededor de siete de cada diez metros cúbicos de crudo ya provienen de explotaciones no convencionales.
La misma transformación aparece en el gas. El INDEC consigna que “se extrajeron 1.448,0 millones de m³ de gas natural convencional y 3.371,1 millones de m³ de gas natural no convencional”. El primero cayó 11,2% interanual y el segundo aumentó 3,1%.
Pero la expansión petrolera todavía no se derrama de igual manera sobre toda su cadena. Los servicios de apoyo mejoraron 4,6% en agosto, aunque siguen 13,5% abajo en el acumulado del año.
El litio tracciona los químicos
El segundo gran soporte aparece entre los minerales destinados a productos químicos. La extracción creció 11,6% interanual y 42% en ocho meses.
Dentro de este componente, el INDEC informó que “en agosto de 2026 se beneficiaron 8.582,6 toneladas de carbonato de litio”, 8,8% más que un año atrás. El acumulado aumentó 39,8%.
Pero tampoco puede hablarse de un crecimiento uniforme de toda la minería. La extracción de minerales metalíferos cayó 17,9% interanual y 1,5% acumulado. Oro, plata y sus concentrados retrocedieron 25,2% en agosto, aunque el bullón dorado o doré avanzó 6,6%.
Heterogeneidad en insumos
El desacople con la economía doméstica se observa incluso dentro del propio IPI minero. Mientras petróleo y litio avanzan, varias extracciones estrechamente asociadas a materiales para construcción quedaron en terreno negativo.
El INDEC informó una baja de 41,9% en piedra caliza y yeso, con una caída de 72,4% en clínker y de 31,7% en roca caliza destinada a cal y cemento.
También descendieron las rocas ornamentales (-18,2%), la arcilla y el caolín (-23,1%) y las arenas, canto rodado y triturados pétreos (-5,8%).
La coincidencia con el ISAC conocido un día antes es significativa: cemento, cales, yeso, ladrillos, pisos y revestimientos también mostraron bajas interanuales en agosto.
En sentido contrario, los minerales no metalíferos y rocas de aplicación crecieron 17,8%, aunque con una composición muy particular. La extracción de sal saltó 76,2% y la vinculada con productos químicos —donde aparece el litio— aumentó 11,6%.