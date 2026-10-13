El dólar cerró con subas en las entidades bancarias relevadas y en el mercado informal. El blue cotizó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP creció 0,07% y terminó en $1.537 y $1.537,60, respectivamente.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 13 de octubre
El mercado cambiario con algunos cambios en los bancos relevados y en el blue, mientras que el dólar MEP se sostuvo durante el comienzo de la semana bancaria.
Así cerró el dólar
En ICBC, la divisa se ubicó en $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con una brecha de $60. El Banco Provincia ofreció $1.485 y $1.535, respectivamente, con un spread de $50, con leves variaciones.
El Banco Nación también cotizó bajó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $50. En Banco Bica, los valores fueron de $1.489 y $1.550, con el spread más amplio entre las entidades relevadas: $61. Los dos bancos permanecieron con cierta estabilidad.
Dólar MEP
El dólar MEP registró una suba del 0,07%, cerrando en $1.537, mientras que el precio de venta avanzó hasta $1.537,60. El spread entre ambas puntas quedó en apenas $0,60.
Dólar blue
El dólar blue terminó la jornada con modificaciones. La cotización informal cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. La brecha entre ambos valores fue de $20.