#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 13 de octubre

El mercado cambiario con algunos cambios en los bancos relevados y en el blue, mientras que el dólar MEP se sostuvo durante el comienzo de la semana bancaria.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró con subas en las entidades bancarias relevadas y en el mercado informal. El blue cotizó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP creció 0,07% y terminó en $1.537 y $1.537,60, respectivamente.

Así cerró el dólar

En ICBC, la divisa se ubicó en $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con una brecha de $60. El Banco Provincia ofreció $1.485 y $1.535, respectivamente, con un spread de $50, con leves variaciones.

El Banco Nación también cotizó bajó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con una diferencia de $50. En Banco Bica, los valores fueron de $1.489 y $1.550, con el spread más amplio entre las entidades relevadas: $61. Los dos bancos permanecieron con cierta estabilidad.

dollarImagen ilustrativa.

Dólar MEP

El dólar MEP registró una suba del 0,07%, cerrando en $1.537, mientras que el precio de venta avanzó hasta $1.537,60. El spread entre ambas puntas quedó en apenas $0,60.

dollarImagen ilustrativa.

Dólar blue

El dólar blue terminó la jornada con modificaciones. La cotización informal cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. La brecha entre ambos valores fue de $20.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro