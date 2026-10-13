La planificación de las vacaciones de verano de 2027 suma una variable que los argentinos deberán seguir de cerca: la cotización del real brasileño.
Vacaciones en Brasil 2027: subió el real y viajar podría ser más caro para los argentinos
La moneda brasileña ganó valor frente al peso argentino en los primeros días de octubre. El movimiento cambiario puede encarecer los gastos de los turistas que elijan las playas de Brasil para el próximo verano.
La moneda del país vecino registró un avance frente al peso en los primeros días de octubre, un movimiento que puede reducir el poder de compra de quienes viajen desde Argentina y tengan previsto pagar sus consumos en Brasil.
La variación del tipo de cambio no significa que todos los servicios turísticos hayan aumentado en la misma proporción.
Sin embargo, sí modifica una de las referencias que los viajeros utilizan para calcular cuánto dinero necesitan para afrontar el alojamiento, las comidas, el combustible, las compras y las excursiones durante la estadía.
Brasil suele ser una de las alternativas elegidas por las familias argentinas para las vacaciones de verano, en especial por sus playas y la posibilidad de viajar por ruta.
Para quienes todavía están definiendo el destino o comparando presupuestos, la evolución de la moneda brasileña será un factor importante al momento de calcular los gastos.
Cuánto subió el real frente al peso argentino
Los datos publicados por el Banco Central de Brasil permiten observar el movimiento reciente del tipo de cambio utilizado en el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML), un mecanismo que facilita operaciones comerciales entre Argentina y Brasil.
Según los registros oficiales, el 2 de octubre de 2026 la referencia del sistema se ubicó en alrededor de $291,58 argentinos por real. Para el 8 de octubre, el valor había llegado a $302,98. La diferencia representa un incremento cercano al 3,9% en ese período.
La cotización corresponde a una referencia oficial para operaciones cursadas mediante ese sistema y no necesariamente coincide con el valor que encontrará un turista al comprar reales, pagar con tarjeta o utilizar otros medios de pago. Las condiciones de cada operación pueden modificar el importe final.
El dato permite, no obstante, identificar una tendencia reciente: se necesitan más pesos para alcanzar una cantidad equivalente de reales que a comienzos de octubre. Si ese movimiento se mantiene, el presupuesto de los viajeros argentinos podría verse presionado.
Para entenderlo con un ejemplo sencillo, un gasto que en Brasil cuesta 100 reales requiere más pesos si aumenta el valor de la moneda brasileña. El precio en reales puede permanecer sin cambios, pero el desembolso en moneda argentina será mayor por efecto del tipo de cambio.
La evolución también puede cambiar en las próximas semanas. Por eso, la cotización de octubre no permite anticipar por sí sola cuánto costarán las vacaciones en enero o febrero de 2027.
Por qué la suba del real puede encarecer las vacaciones
El efecto del tipo de cambio se traslada a distintos gastos del viaje, aunque no todos se comportan de la misma manera.
Alojamiento: quienes todavía no reservaron hoteles, departamentos o casas de alquiler deben comparar los precios finales y revisar en qué moneda se realiza el cobro. Si el valor está expresado en reales, una suba de esa moneda puede elevar el equivalente en pesos al momento de pagar.
Gastronomía y compras: los consumos cotidianos también pueden requerir más dinero argentino cuando se convierten los precios brasileños. Restaurantes, supermercados, bares y comercios forman parte del presupuesto que conviene calcular antes de salir.
Combustible y peajes: para las familias que viajen en auto, los gastos de traslado dentro de Brasil son otra variable. Además del combustible, es necesario considerar peajes, estacionamientos y eventuales servicios para el vehículo.
Excursiones y actividades: los paseos, las visitas a parques y otras propuestas turísticas también pueden influir en el costo total. La incidencia dependerá de los precios de cada prestador y de las actividades que elija cada familia.
En todos los casos, la cotización es solo una parte del cálculo. La duración de la estadía, la cantidad de personas, el tipo de alojamiento, la distancia recorrida y la anticipación con la que se hagan las reservas pueden generar diferencias importantes entre dos presupuestos.
Qué conviene tener en cuenta antes de reservar para el verano 2027
Con varios meses por delante para la temporada alta, una de las recomendaciones prácticas es calcular el costo integral del viaje y no limitar la comparación al precio del alojamiento o de los pasajes.
El primer paso es establecer un presupuesto en función de los días de estadía y la cantidad de viajeros. Después, conviene sumar los gastos principales: traslado desde Argentina, alojamiento, comidas, movilidad en destino, excursiones y un margen para imprevistos.
También es importante distinguir entre el precio publicado y el monto final. En las reservas, hay que verificar si existen cargos adicionales, qué servicios están incluidos, cuáles son las condiciones de cancelación y cuándo se realiza el cobro.
Si el importe está expresado en reales, es conveniente comprobar cómo se calculará su equivalente en pesos.
En el caso de los pagos con tarjeta, hay que consultar con la entidad emisora qué tipo de cambio se aplicará y qué impuestos o cargos corresponden a la operación. No es recomendable asumir que el importe final será idéntico al que surge de multiplicar el precio en reales por una cotización de referencia.
Quienes viajen en auto pueden comparar, además, el costo total de trasladarse por ruta con otras alternativas. La distancia, el consumo de combustible, los peajes y las noches de alojamiento durante el recorrido pueden modificar la conveniencia de cada opción.
Otra medida útil es revisar el presupuesto periódicamente. La cotización puede variar entre el momento de organizar el viaje y la fecha de salida, mientras que los precios turísticos también pueden cambiar por la demanda de la temporada alta.
¿Brasil será más caro para los argentinos en enero y febrero de 2027?
La suba del real registrada a comienzos de octubre constituye una señal para quienes están organizando sus vacaciones, pero todavía no alcanza para determinar cuánto costará viajar a Brasil durante el verano de 2027.
Para establecer si el destino será más caro en términos generales, será necesario observar la evolución del tipo de cambio durante los próximos meses y compararla con los precios de los servicios turísticos. También influirán las condiciones de contratación, la disponibilidad de alojamientos y la demanda de cada destino.
Si el real mantiene su avance frente al peso y los precios brasileños no bajan, los argentinos podrían necesitar más moneda local para cubrir los mismos consumos. Si, en cambio, el tipo de cambio retrocede o aparecen ofertas de alojamiento y transporte, el impacto sobre el presupuesto podría ser diferente.
Por eso, para quienes planean viajar a las playas brasileñas, la clave será comparar el costo final de cada alternativa y seguir la cotización antes de tomar decisiones.
La evolución del real ya forma parte de las variables a monitorear para el verano, pero el presupuesto definitivo dependerá de cómo se combinen el cambio, los precios y las elecciones de cada viajero.