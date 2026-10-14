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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 14 de octubre

El mercado cambiario mostró estabilidad en los bancos y el blue, mientras que el MEP bajó 0,07% durante la jornada de este miércoles en la plaza local.

El dólar cerró sin cambios en los bancos relevados durante la jornada.El dólar cerró sin cambios en los bancos relevados durante la jornada.
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El dólar cerró sin cambios en ICBC, Banco Provincia, Banco Nación y Bica. El blue también permaneció estable en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,07% y terminó en $1.537,97 y $1.538,42, respectivamente.

Así cerró el dólar

En ICBC, la divisa cotizó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $60. El Banco Provincia ofreció $1.485 y $1.535, respectivamente, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.

El Banco Nación también cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, la cotización fue de $1.489 y $1.550, respectivamente, con la mayor brecha entre las entidades relevadas: $61.

dollarEl dólar MEP bajó 0,07% y finalizó con un spread de $0,45.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó 0,07% y finalizó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta. La punta compradora subió $2,12, mientras que la vendedora retrocedió $1,01. El spread quedó en $0,45.

dollarEl dólar blue cotizó a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue no registró cambios durante la jornada. La cotización informal cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una diferencia de $20 entre ambos valores.

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