El dólar cerró sin cambios en ICBC, Banco Provincia, Banco Nación y Bica. El blue también permaneció estable en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,07% y terminó en $1.537,97 y $1.538,42, respectivamente.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 14 de octubre
El mercado cambiario mostró estabilidad en los bancos y el blue, mientras que el MEP bajó 0,07% durante la jornada de este miércoles en la plaza local.
Así cerró el dólar
En ICBC, la divisa cotizó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $60. El Banco Provincia ofreció $1.485 y $1.535, respectivamente, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.
El Banco Nación también cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, la cotización fue de $1.489 y $1.550, respectivamente, con la mayor brecha entre las entidades relevadas: $61.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó 0,07% y finalizó en $1.537,97 para la compra y $1.538,42 para la venta. La punta compradora subió $2,12, mientras que la vendedora retrocedió $1,01. El spread quedó en $0,45.
Dólar blue
El dólar blue no registró cambios durante la jornada. La cotización informal cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una diferencia de $20 entre ambos valores.