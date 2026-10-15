El dólar tiene diferentes cotizaciones en Argentina porque no todas las operaciones se realizan de la misma manera. Comprar billetes en un banco, adquirir divisas mediante bonos en el mercado financiero o recurrir al circuito informal son alternativas distintas, con precios, procedimientos y condiciones propios.
Dólar oficial, blue y MEP: qué diferencia hay y cuál se usa en cada operación
En Argentina conviven distintas cotizaciones del dólar según el mercado y la forma de acceder a la moneda extranjera. Conocer cómo funciona cada tipo de cambio permite entender qué precio corresponde mirar en cada caso.
La diferencia no es solamente cuánto cuesta cada dólar. También importa dónde se concreta la operación, cómo se reciben las divisas y qué finalidad tiene la transacción. Por eso, al consultar el mercado cambiario, es necesario distinguir entre el dólar oficial, el blue, el MEP y el contado con liquidación (CCL).
Este jueves 15 de octubre, el Banco de la Nación Argentina publica una cotización de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta del dólar estadounidense. En tanto, las referencias ubican al blue en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, al MEP en $1.534,88 y al contado con liquidación en $1.613,22.
Es importante tener en cuenta que estos valores son referencias de la jornada y pueden variar durante el día. Además, mientras el Banco Nación publica su propia cotización, el dólar blue corresponde al mercado informal y los tipos de cambio financieros surgen de operaciones con activos negociados en los mercados de capitales.
Qué diferencia hay entre el dólar oficial y el blue
El dólar oficial es el tipo de cambio que ofrecen las entidades financieras autorizadas para comprar y vender moneda extranjera a sus clientes. Su cotización puede variar entre bancos y según el canal utilizado para operar.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica un tipo de cambio minorista de referencia calculado a partir de los valores informados por entidades financieras. El organismo aclara que no fija directamente los precios minoristas de cada banco, sino que elabora un promedio ponderado de las cotizaciones informadas.
Para conocer cuánto cuesta comprar dólares, conviene consultar el precio de venta de la entidad elegida. En cambio, si una persona quiere vender sus dólares al banco y recibir pesos, debe mirar el precio de compra. La diferencia entre ambos valores es uno de los elementos que inciden en el resultado de la operación.
El dólar blue, por su parte, es la cotización que surge del mercado informal. No tiene un precio oficial establecido por el Banco Central y sus valores se conocen a través de referencias de operadores y publicaciones especializadas.
En la jornada de este jueves, la referencia difundida por la Agencia Noticias Argentinas ubica al blue en $1.550 para la venta, frente a los $1.535 del Banco Nación. La diferencia entre ambos valores es de $15 por dólar, aunque la comparación debe tomarse como una referencia de mercado y no como una cotización oficial del blue.
Esta distinción es importante para evitar confusiones: que el blue tenga un precio superior o inferior al oficial no significa que exista una única cotización válida para todas las operaciones. Cada mercado responde a mecanismos diferentes y puede registrar variaciones propias.
Cómo funcionan el dólar MEP y el contado con liquidación
Los dólares financieros se obtienen mediante operaciones con títulos valores, como bonos que cotizan tanto en pesos como en dólares. Su precio surge de la relación entre el importe pagado en pesos por un activo y los dólares que se reciben al venderlo, considerando también los costos asociados a la operación.
El dólar MEP, conocido también como dólar Bolsa, permite obtener dólares mediante la compraventa de títulos negociados en el mercado de capitales. En esta operatoria, las divisas quedan depositadas en una cuenta en Argentina.
El contado con liquidación, identificado como CCL, funciona de manera similar, pero permite que los dólares resultantes de la operación se acrediten en una cuenta del exterior, de acuerdo con las condiciones aplicables a la transacción.
Por eso, aunque ambos son tipos de cambio financieros, no representan exactamente la misma operación. La diferencia principal está en el destino de los fondos: el MEP permite mantener los dólares en el sistema financiero local, mientras que el CCL se utiliza para transferirlos al exterior mediante la operatoria correspondiente.
Según las referencias difundidas para este jueves 15 de octubre, el dólar MEP se ubica en $1.534,88 y el contado con liquidación en $1.613,22. Estos precios pueden cambiar durante la rueda bursátil y dependen de los activos utilizados, las condiciones de negociación y los costos que aplique el intermediario.
Para realizar estas operaciones, es necesario utilizar una entidad o un intermediario habilitado para operar en el mercado de capitales. Antes de concretarlas, conviene revisar las comisiones, los plazos de liquidación y las condiciones vigentes, que pueden afectar el resultado final.
Qué dólar conviene mirar según la operación
La cotización que corresponde consultar depende de la necesidad de cada persona. No existe un único precio que se aplique de manera automática a todas las compras, ventas o transferencias de dólares.
Para comprar dólares en un banco: hay que consultar el precio de venta de la entidad financiera y las condiciones de la operación.
Para vender dólares a un banco: corresponde mirar el precio de compra, que indica cuántos pesos se reciben por cada dólar.
Para consultar el mercado informal: el valor de referencia es el dólar blue, aunque no se trata de una cotización oficial.
Para comprar dólares mediante bonos: corresponde revisar el dólar MEP y los costos de la operación bursátil.
Para transferir divisas al exterior mediante títulos: el contado con liquidación es la referencia financiera asociada a esa operatoria.
Para pagar consumos en moneda extranjera con tarjeta: hay que verificar el tratamiento cambiario e impositivo aplicable a la operación, ya que el importe final puede diferir del dólar minorista.
El BCRA reúne información sobre las cotizaciones de las monedas extranjeras y la normativa que regula las operaciones de cambio. En el caso de los mercados financieros, los precios deben verificarse en las plataformas de negociación o a través de intermediarios habilitados.