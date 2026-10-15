El dólar cerró sin cambios en ICBC, Banco Provincia, Banco Nación y Bica. El blue bajó 0,32% y quedó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP subió 0,19% y terminó en $1.536,32 y $1.539,43, respectivamente.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 15 de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos quedaron estables, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
En ICBC, la divisa cotizó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $60. El Banco Provincia ofreció $1.485 y $1.535, respectivamente, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.
El Banco Nación también cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, los valores fueron de $1.489 y $1.550, respectivamente, con la mayor brecha entre las entidades relevadas: $61.
Dólar MEP
El dólar MEP avanzó 0,19% y finalizó en $1.536,32 para la compra y $1.539,43 para la venta. La punta compradora aumentó $1,09 y la vendedora sumó $2,93. El spread entre ambas cotizaciones quedó en $3,11.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,32% durante la jornada. Tanto la compra como la venta retrocedieron $5 y cerraron en $1.525 y $1.545, respectivamente. La diferencia entre ambos valores fue de $20.