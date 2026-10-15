#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 15 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos quedaron estables, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades bancarias relevadas.El dólar cerró sin cambios en las cuatro entidades bancarias relevadas.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró sin cambios en ICBC, Banco Provincia, Banco Nación y Bica. El blue bajó 0,32% y quedó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP subió 0,19% y terminó en $1.536,32 y $1.539,43, respectivamente.

Así cerró el dólar

En ICBC, la divisa cotizó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $60. El Banco Provincia ofreció $1.485 y $1.535, respectivamente, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.

El Banco Nación también cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, los valores fueron de $1.489 y $1.550, respectivamente, con la mayor brecha entre las entidades relevadas: $61.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP subió 0,19% y finalizó con un spread de $3,11.

Dólar MEP

El dólar MEP avanzó 0,19% y finalizó en $1.536,32 para la compra y $1.539,43 para la venta. La punta compradora aumentó $1,09 y la vendedora sumó $2,93. El spread entre ambas cotizaciones quedó en $3,11.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.545 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,32% durante la jornada. Tanto la compra como la venta retrocedieron $5 y cerraron en $1.525 y $1.545, respectivamente. La diferencia entre ambos valores fue de $20.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco BICA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro