INDEC

Otros nueve meses con la industria trabajando por debajo del 60% de su capacidad

La utilización llegó a 58,5% en agosto y completó nueve meses consecutivos debajo de ese umbral. En 2025 había ocurrido algo similar durante los primeros ocho meses. Ocho de los doce bloques relevados están peor que hace un año. Metalmecánica utiliza apenas el 35,9%.