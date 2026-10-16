#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 16 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: hubo subas en bancos, el blue avanzó y el MEP se mantuvo estable durante la jornada de este viernes.

Banco Nación y Provincia aumentaron 0,33% durante la jornada.Banco Nación y Provincia aumentaron 0,33% durante la jornada.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró con subas en Banco Nación y Provincia, mientras que ICBC y Bica no cambiaron. El blue avanzó 0,65% y quedó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El MEP no registró variación y finalizó en $1.536,03 y $1.539,43, respectivamente.

Así cerró el dólar

En ICBC, la divisa cotizó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $60. El Banco Provincia subió 0,33% y ofreció $1.490 y $1.540, respectivamente, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.

El Banco Nación también aumentó 0,33% y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, los valores se mantuvieron en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una brecha de $61.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP cerró sin variación y con un spread de $3,40.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó sin variación porcentual. La punta compradora aumentó $4,51 y cerró en $1.536,03, mientras que la cotización vendedora permaneció en $1.539,43. El spread entre ambos valores fue de $3,40.

dollarEl dólar blue subió $10 y finalizó a $1.555 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,65% durante la jornada. Tanto la compra como la venta aumentaron $10 y finalizaron en $1.535 y $1.555, respectivamente. La diferencia entre ambas cotizaciones quedó en $20.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro