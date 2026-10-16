El dólar cerró con subas en Banco Nación y Provincia, mientras que ICBC y Bica no cambiaron. El blue avanzó 0,65% y quedó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El MEP no registró variación y finalizó en $1.536,03 y $1.539,43, respectivamente.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 16 de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: hubo subas en bancos, el blue avanzó y el MEP se mantuvo estable durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En ICBC, la divisa cotizó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $60. El Banco Provincia subió 0,33% y ofreció $1.490 y $1.540, respectivamente, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.
El Banco Nación también aumentó 0,33% y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, los valores se mantuvieron en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una brecha de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó sin variación porcentual. La punta compradora aumentó $4,51 y cerró en $1.536,03, mientras que la cotización vendedora permaneció en $1.539,43. El spread entre ambos valores fue de $3,40.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,65% durante la jornada. Tanto la compra como la venta aumentaron $10 y finalizaron en $1.535 y $1.555, respectivamente. La diferencia entre ambas cotizaciones quedó en $20.