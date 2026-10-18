Las ventas por el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% interanual en 2026 y el gasto promedio alcanzó los $63.197. Los datos surgen de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que analizó el desempeño comercial durante una de las fechas clave para el sector.
Día de la Madre 2026: las ventas volvieron a caer y el gasto promedio sorprendió
El relevamiento de los comercios minoristas pymes mostró una nueva retracción interanual. Las cuotas, los descuentos y las promociones ayudaron a sostener las operaciones, pero no alcanzaron para impulsar el consumo
De acuerdo con el relevamiento, el ticket promedio se ubicó en $63.197. Aunque los negocios ofrecieron descuentos, promociones bancarias y alternativas de financiación, esas herramientas sirvieron principalmente para sostener las operaciones y no lograron revertir la cautela de los consumidores.
Con este resultado, se acumularon cinco caídas interanuales consecutivas para esta fecha comercial, una señal de la persistencia de las dificultades que atraviesa el comercio minorista.
Qué compraron los consumidores y cuánto gastaron
El gasto promedio presentó diferencias según el rubro. Cosméticos y perfumería encabezó la lista, con un ticket de $88.000, seguido por electrodomésticos y artículos para el hogar, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332.
Por debajo del promedio general quedaron los equipos periféricos, accesorios y celulares, con $60.089; indumentaria, con $55.416; y librería, que registró el ticket más bajo, con $37.638.
Los datos reflejan una tendencia hacia regalos de menor valor y compras más cuidadosas. En distintos sectores, los comerciantes señalaron que los consumidores priorizaron productos accesibles y postergaron la adquisición de artículos de mayor precio.
Las cuotas sin interés, los descuentos por pago al contado y las promociones bancarias fueron determinantes para cerrar operaciones. Sin embargo, estas estrategias también redujeron los márgenes de ganancia de los negocios.
Cuatro rubros vendieron menos y dos lograron crecer
El comportamiento de las ventas fue dispar entre las seis categorías relevadas. Cuatro registraron caídas interanuales, mientras que las dos restantes mostraron variaciones positivas.
Los electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video tuvieron el retroceso más pronunciado, con una baja del 3,6%. Cosméticos y perfumería, por su parte, cayó un 3,2%, al igual que los equipos periféricos, accesorios y celulares.
Calzado y marroquinería registró una retracción del 2,2%. En contraste, librería fue el rubro con mejor desempeño, con una suba del 3,4%, mientras que indumentaria tuvo un avance marginal del 0,1%.
En el segmento de electrodomésticos, la demanda se concentró en pequeños aparatos y productos de menor precio. En tecnología, en tanto, se observó una postergación en la renovación de celulares y una mayor búsqueda de accesorios económicos.
En indumentaria, las prendas livianas y la ropa deportiva ayudaron a sostener las ventas, aunque con una fuerte dependencia de promociones como el 2x1, el 3x2 y los descuentos de hasta el 20%.
El Día de la Madre no alcanzó para cambiar el panorama
El impacto de la fecha en la actividad mensual también fue limitado. El 39,9% de los comercios consultados consideró que la celebración tuvo una incidencia moderada, mientras que el 31,7% sostuvo que aportó ventas, pero no modificó el panorama general.
A su vez, el 19,3% indicó que la fecha no tuvo impacto en su actividad y apenas el 9% la consideró clave para impulsar las ventas del mes.
En cuanto a las expectativas, el 51,3% de los negocios afirmó que vendió lo previsto. Sin embargo, un 32,5% tuvo resultados inferiores a los esperados y el 16,2% logró superar sus proyecciones.
El balance muestra que una de las fechas tradicionales más importantes para el comercio volvió a funcionar como un alivio puntual, sin generar un impulso suficiente para revertir la tendencia de consumo contenido.
Las promociones y la financiación permitieron sostener parte de las operaciones, pero el comportamiento de los compradores dejó en evidencia que el precio y la disponibilidad de dinero continúan siendo factores centrales al momento de elegir un regalo.