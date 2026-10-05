Consumo

Las ventas minoristas volvieron al terreno positivo: 0,3% interanual en septiembre

Alivio mínimo después de las bajas de julio y agosto, con retroceso del 1,2% frente al mes anterior y acumulan una contracción de 2,1% en 2026. Los hogares sostienen todavía un consumo muy medido y compras fraccionadas; el comercio mantiene la prudencia.