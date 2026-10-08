La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 por ciento y acumuló un avance del 23,7% a lo largo de los nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
Leve variación de la cifra que anticipa la inflación nacional de septiembre
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,8% en septiembre según IDECBA, marcando la pauta previa a la publicación del IPC nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,9% en el noveno mes del año, 0,4 puntos porcentuales por encima de agosto (33,3%).
El dato porteño cobra valor en la previa de la espera de la inflación nacional que dará a conocer el próximo martes el INDEC.
Desaceleración de precios en el mes
La inflación de CABA en septiembre varió levemente al alza: 0,1 puntos porcentuales frente a agosto (1,7%), volviendo a cortar la senda de la desaceleración, que había retomado el mes pasado, aunque continúa por debajo del 2% como los últimos dos meses.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de septiembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.
Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,3% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó 0,47 puntos a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.
El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 2,1% e incidió 0,37 puntos, con los impulsos de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).
La nueva aceleración de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el martes 13 de octubre. Se espera que también marque un avance que deje al IPC en torno al 2%, según estiman las consultoras privadas.
Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2% y en lo que va del año acumularon un alza de 19% y de 27,6%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 27,6% y los Servicios de 36,0%.
Desagregando por subíndices, durante septiembre la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 1,7%. En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 31,6% interanual.
La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,1% en septiembre, destacándose las alzas en las cuotas de educación formal, de la medicina privada, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua, de gas y luz, junto con la suba en el valor del boleto del subte y el colectivo urbano. A nivel interanual, se mantuvo estable en 41,6%.
A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 2,3%, principalmente por los aumentos en los precios de las verduras y de las prendas de vestir. En términos interanuales, se desaceleró hasta 19,8%.
Expectativas oficialistas
A la espera del dato nacional, las consultoras coinciden en que la variación de precios se aceleró en el noveno mes del año. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difundió este martes el Banco Central marcó una previsión de 1,9% de inflación.
La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana de septiembre y, por ende, en las últimas cuatro semanas el aumento fue de 2,7%. La categoría de alimentos y bebidas suele tener un peso importante en el índice final.
En esta línea, la Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de septiembre en el 2,0%, señalando que el principal impulsor de la aceleración fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó un 3,2% mensual.
La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 2,0% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto”.
En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que la inflación tuvo un alza del 1,9%, empujada por el precio de los alimentos y bebidas que marcaron el mayor ritmo desde mayo (2%). Este rubro estuvo impulsado por las verduras, que treparon un 11% y por la carne, que tuvo un mayor dinamismo al subir un 2,1%.
Por su parte, Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora también indicó que para el nivel general proyecta una suba de 2%.