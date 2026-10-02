Indicadores sociales

La economía argentina se frena y crece la pobreza: qué puede pasar en los próximos meses

El economista Germán Rollandi analizó el deterioro de la actividad, el estancamiento de los ingresos y las diferencias registradas entre Santa Fe y Rosario. También advirtió sobre el escenario que podría enfrentar el país durante los próximos meses.