Las exportaciones argentinas alcanzaron en septiembre un máximo histórico de US$10.036 millones, con aumentos en los cuatro grandes rubros del comercio exterior y un impulso especialmente fuerte del petróleo, mientras la balanza comercial completó 34 meses consecutivos de superávit.
Cuatro rubros explicaron un nuevo récord histórico de las exportaciones argentinas
Las ventas externas superaron por primera vez los US$10.000 millones mensuales y crecieron 23,5% interanual. El saldo comercial fue de US$2.976 millones y completó 34 meses consecutivos en positivo. La mejora respondió tanto a mayores cantidades como a mejores precios.
El INDEC informó este lunes que las ventas externas crecieron 23,5% interanual, mientras las importaciones sumaron US$7.060 millones, con una disminución de 1,8%. La diferencia dejó un resultado positivo de US$2.976 millones, frente a los US$937 millones de septiembre de 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el récord exportador remarcando a "los cuatro grandes rubros que registraron crecimiento interanual en el mes". También señaló que las ventas de combustibles y energía fueron "las más altas de la historia para un mes" y que "las manufacturas de origen industrial fueron las mayores desde noviembre de 2012".
En los primeros nueve meses del año, las exportaciones acumularon US$77.267 millones, 21,6% más que un año antes. Las importaciones sumaron US$56.069 millones, con una caída de 2,5%. El resultado fue un superávit de US$21.198 millones, frente a US$6.046 millones durante enero-septiembre de 2025.
El petróleo encabezó el crecimiento
El INDEC señaló que "todos los rubros registraron aumentos en el valor exportado respecto de septiembre de 2025, con CyE como el rubro de mayor crecimiento". El sector alcanzó US$1.781 millones, con un salto interanual de 89,1%, equivalente a US$840 millones adicionales. Ese incremento explicó aproximadamente el 44% de toda la mejora de las exportaciones argentinas frente al mismo mes del año anterior.
Según el organismo, la expansión estuvo impulsada, principalmente, por "mayores ventas de petróleo crudo; carburantes; y gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica".
El avance no respondió solamente a mejores cotizaciones internacionales, sino también a un volumen de producción significativamente mayor. El informe precisa que el salto estuvo tanto en los precios de combustibles y energía, que crecieron 33,4%, como en las cantidades exportadas, que aumentaron 39,8%.
Específicamente, la balanza de combustibles minerales y productos relacionados registró un superávit de US$1.441 millones, frente a US$692 millones un año antes. En nueve meses, ese saldo llegó a US$8.000 millones. El petróleo crudo fue el principal producto exportado del país, con US$1.127 millones, por delante de la harina y pellets de soja, que aportaron US$1.006 millones.
El campo sostiene su aporte
Las manufacturas de origen agropecuario continuaron como el principal rubro exportador, con US$3.495 millones, equivalentes al 34,8% de las ventas externas. El INDEC consignó que crecieron 16,8% interanual, impulsadas "principalmente por el ascenso en las exportaciones de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; grasas y aceites; y carnes y sus preparados". Los precios aumentaron 12,9% y las cantidades 3,7%, por lo que el mayor valor comercializado respondió principalmente al componente de precios.
El tercer sector que aportó al superávit fueron las manufacturas de origen industrial (MOI) que sumaron US$2.534 millones, con un incremento de 17,5%. El organismo identificó a "productos químicos y conexos; metales comunes y sus manufacturas; y material de transporte terrestre" entre los subrubros de mayor crecimiento absoluto. Con una mejora más intensa en precios (+12,2%) que en cantidades (+4,8%).
Los productos primarios completaron el panorama, con US$2.225 millones y un incremento de 9,2%. Pero mostraron una diferencia: sus precios subieron 13,9%, mientras las cantidades retrocedieron 3,4%. En este caso, el informe atribuyó el aumento a mayores exportaciones de cereales, que compensaron la disminución de semillas y frutos oleaginosos.
La contracara de las importaciones
El superávit también estuvo acompañado por una reducción de las compras externas. Las importaciones cayeron 1,8% interanual. La dinámica se diversificó en sus componentes: los precios aumentaron 10,4%, mientras los volúmenes disminuyeron 11,2%.
El INDEC identificó caídas en las cantidades de todos los usos económicos, principalmente los ligados a las compras destinadas a la producción. Los bienes de capital bajaron 16,6%, las piezas y accesorios para esos bienes 11% y los vehículos de pasajeros 21,6%.
En valores, las importaciones de bienes de capital retrocedieron 10,4%. El organismo explicó que la caída respondió principalmente a menores compras de equipos de transporte industriales, con una reducción de US$154 millones.