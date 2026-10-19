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Cuatro rubros explicaron un nuevo récord histórico de las exportaciones argentinas

Las ventas externas superaron por primera vez los US$10.000 millones mensuales y crecieron 23,5% interanual. El saldo comercial fue de US$2.976 millones y completó 34 meses consecutivos en positivo. La mejora respondió tanto a mayores cantidades como a mejores precios.

Un notable aporte de los hidrocarburos impulsaron un resultado comercial histórico, sosteniendo una racha favorable de 34 meses.Un notable aporte de los hidrocarburos impulsaron un resultado comercial histórico, sosteniendo una racha favorable de 34 meses.
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Las exportaciones argentinas alcanzaron en septiembre un máximo histórico de US$10.036 millones, con aumentos en los cuatro grandes rubros del comercio exterior y un impulso especialmente fuerte del petróleo, mientras la balanza comercial completó 34 meses consecutivos de superávit.

El INDEC informó este lunes que las ventas externas crecieron 23,5% interanual, mientras las importaciones sumaron US$7.060 millones, con una disminución de 1,8%. La diferencia dejó un resultado positivo de US$2.976 millones, frente a los US$937 millones de septiembre de 2025.

asdEn septiembre, las exportaciones argentinas alcanzaron un récord histórico de US$10.036 millones, lo que representó un incremento interanual del 23,5% y permitió encadenar 34 meses consecutivos de superávit comercial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el récord exportador remarcando a "los cuatro grandes rubros que registraron crecimiento interanual en el mes". También señaló que las ventas de combustibles y energía fueron "las más altas de la historia para un mes" y que "las manufacturas de origen industrial fueron las mayores desde noviembre de 2012".

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones acumularon US$77.267 millones, 21,6% más que un año antes. Las importaciones sumaron US$56.069 millones, con una caída de 2,5%. El resultado fue un superávit de US$21.198 millones, frente a US$6.046 millones durante enero-septiembre de 2025.

El petróleo encabezó el crecimiento

El INDEC señaló que "todos los rubros registraron aumentos en el valor exportado respecto de septiembre de 2025, con CyE como el rubro de mayor crecimiento". El sector alcanzó US$1.781 millones, con un salto interanual de 89,1%, equivalente a US$840 millones adicionales. Ese incremento explicó aproximadamente el 44% de toda la mejora de las exportaciones argentinas frente al mismo mes del año anterior.

Según el organismo, la expansión estuvo impulsada, principalmente, por "mayores ventas de petróleo crudo; carburantes; y gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica".

asdEl petróleo crudo se convirtió en el principal producto exportado del país, superando a los subproductos de la soja.

El avance no respondió solamente a mejores cotizaciones internacionales, sino también a un volumen de producción significativamente mayor. El informe precisa que el salto estuvo tanto en los precios de combustibles y energía, que crecieron 33,4%, como en las cantidades exportadas, que aumentaron 39,8%.

Específicamente, la balanza de combustibles minerales y productos relacionados registró un superávit de US$1.441 millones, frente a US$692 millones un año antes. En nueve meses, ese saldo llegó a US$8.000 millones. El petróleo crudo fue el principal producto exportado del país, con US$1.127 millones, por delante de la harina y pellets de soja, que aportaron US$1.006 millones.

El campo sostiene su aporte

Las manufacturas de origen agropecuario continuaron como el principal rubro exportador, con US$3.495 millones, equivalentes al 34,8% de las ventas externas. El INDEC consignó que crecieron 16,8% interanual, impulsadas "principalmente por el ascenso en las exportaciones de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; grasas y aceites; y carnes y sus preparados". Los precios aumentaron 12,9% y las cantidades 3,7%, por lo que el mayor valor comercializado respondió principalmente al componente de precios.

(200922) -- AVELLANEDA, 22 septiembre, 2020 (Xinhua) -- Imagen del 22 de septiembre de 2020 de una etiqueta indicando la información de corte, procedencia y destino de una caja con cortes envasados al vacío en las instalaciones del establecimiento oficial 391 Agropatagónico donde realiza su producción la Compañía Central Pampeana, en la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Por tercer año consecutivo, las carnes de Argentina estarán presentes en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés), una vitrina mundial que los productores locales aprovecharán para ofrecer cortes bovinos de mayor calidad y ganar presencia en el amplio mercado del país asiático. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ra) (rtg) (dp)Las manufacturas de origen agropecuario continuaron liderando en volumen total con US$3.495 millones. Foto: Xinhua / Martín Zabala.

El tercer sector que aportó al superávit fueron las manufacturas de origen industrial (MOI) que sumaron US$2.534 millones, con un incremento de 17,5%. El organismo identificó a "productos químicos y conexos; metales comunes y sus manufacturas; y material de transporte terrestre" entre los subrubros de mayor crecimiento absoluto. Con una mejora más intensa en precios (+12,2%) que en cantidades (+4,8%).

Los productos primarios completaron el panorama, con US$2.225 millones y un incremento de 9,2%. Pero mostraron una diferencia: sus precios subieron 13,9%, mientras las cantidades retrocedieron 3,4%. En este caso, el informe atribuyó el aumento a mayores exportaciones de cereales, que compensaron la disminución de semillas y frutos oleaginosos.

La contracara de las importaciones

El superávit también estuvo acompañado por una reducción de las compras externas. Las importaciones cayeron 1,8% interanual. La dinámica se diversificó en sus componentes: los precios aumentaron 10,4%, mientras los volúmenes disminuyeron 11,2%.

An employee checks boxes at Lumilagro’s factory, which now operates only one of its four assembly lines due to cheaper imported components and reduced demand, as Argentines face reduced consumer purchasing power under President Javier Milei’s austerity measures, in Tortuguitas, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, October 3, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianLa contracción en las importaciones respondió a una caída del 11,2% en los volúmenes físicos ingresados, concentrada principalmente en bienes de capital, piezas y vehículos destinados a la producción. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

El INDEC identificó caídas en las cantidades de todos los usos económicos, principalmente los ligados a las compras destinadas a la producción. Los bienes de capital bajaron 16,6%, las piezas y accesorios para esos bienes 11% y los vehículos de pasajeros 21,6%.

En valores, las importaciones de bienes de capital retrocedieron 10,4%. El organismo explicó que la caída respondió principalmente a menores compras de equipos de transporte industriales, con una reducción de US$154 millones.

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